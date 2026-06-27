Tres jóvenes investigados en Vitoria agredir y coaccionar a un varón para que se quitará la camiseta de España

BILBAO 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza investiga a tres jóvenes en Vitoria-Gasteiz por delitos de lesiones leves, coacciones y odio, tras agredir y coaccionar a un varón para que se quitara la camiseta de la selección de España, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Durante esta madrugada, agentes de la Ertzaintza han intervenido en el recinto festivo de Aranbizkarra, en Vitoria-Gasteiz, después de que una persona denunciara haber sido agredida y coaccionada por un grupo de personas que le instaban a quitarse la camiseta de la selección española de fútbol que llevaba puesta.

Según ha relatado la víctima, se encontraba disfrutando de las fiestas del barrio cuando ha sido rodeado por el grupo y han comenzado a empujarle y a proferir amenazas contra él.

Tras estos hechos, ha avisado a la Ertzaintza y las patrullas desplazadas al lugar han identificado y abierto diligencias a tres de los implicados, de 22, 30 y 32 años, a quienes se les imputan los delitos de lesiones leves y coacciones, así como también un delito de odio.