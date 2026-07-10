Tres rutas recorrerán en julio y septiembre los principales enclaves forales de Bizkaia por los 500 años del Fuero Nuevo

De izquierda a dercha, Javier Barrio, Leire Irazabal, Leixuri Arrizabalaga, Ana Otadui y Gotzon Gomez - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha programado una edición especial del programa Itinerarios Históricos - Ibilbide Historikoak con la organización de tres rutas culturales este mes de julio y en septiembre recorrerán los principales enclaves forales del territorio con motivo de la conmemoración de los 500 años del Fuero Nuevo.

La presentación de la edición ha tenido lugar este viernes en Euskal Herria Museoa, una de las paradas de los itinerarios, con la presencia de la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga; el presidente de Gerediaga Elkartea, Gotzon Gomez; la directora de Euskal Herria Museoa, Leire Irazabal, y el director del Museo de Las Encartaciones, Javier Barrio.

En su intervención, Leixuri Arrizabalaga ha explicado que esta edición especial de los Itinerarios Históricos "ofrecerá una oportunidad para profundizar en la evolución de la organización política y social del territorio a lo largo de los siglos, y para comprender mejor la importancia de los Fueros como base del autogobierno vizcaíno".

Asimismo, la diputada foral ha destacado que, en el marco del 500 aniversario del Fuero Nuevo, "esta efeméride constituye una magnífica oportunidad para mirar al pasado y descubrir la singularidad de Bizkaia a través del tiempo" porque, ha añadido, "ese pasado forma parte esencial de nuestra identidad histórica y expresa la manera en que las y los vizcaínos decidieron gobernarse a sí mismos".

Por su parte, la presidenta de la Cámara vizcaína, Ana Otadui ha hecho hincapié en que, "para las Juntas Generales de Bizkaia, esta iniciativa es profundamente especial porque no se trata solo de un programa de visitas ni de una oferta de ocio cultural sino también de acercar a la ciudadanía un hito fundamental y piedra angular de nuestra historia colectiva".

Tras subrayar que con este programa, las instituciones vizcaínas quieren poner en valor las rutas juraderas y las tres Casas de Juntas: la de Gernika, la de Gerediaga y la de Abellaneda", Otadui ha explicado que la iniciativa propone tres recorridos culturales "diseñados para acercar a la ciudadanía la evolución de la organización política y social del territorio a lo largo de los siglos y ayudar a comprender la importancia de los Fueros como base del autogobierno vizcaíno".

Todos los itinerarios se realizarán en autobús con paradas explicativas y tramos a pie, ofreciendo una experiencia completa que combina patrimonio, historia y paisaje. Las personas interesadas podrán realizar sus reservas para cada recorrido a través de la página web www.ibilbidehistorikoak.eus.

Las rutas, que se desarrollarán, por un lado, del 19 al 29 de julio y del 20 al 26 de septiembre tienen como ejes principales algunas de las sedes históricas más relevantes del territorio, como las Casas de Juntas de Gernika, Abellaneda y Gerediaga, y permitirán conocer de primera mano los espacios donde se forjaron las instituciones forales.

Esta edición, que cuenta en esta ocasión con la colaboración de las Juntas Generales de Bizkaia y Gerediaga Elkartea, constituye este año una propuesta con la que la Diputación Foral de Bizkaia "refuerza su compromiso con la difusión del patrimonio histórico y la puesta en valor de las raíces forales, invitando a la ciudadanía a redescubrir el pasado que ha configurado la identidad actual del territorio".

DURANGALDEA CUNA DEL AUTOGOBIERNO

La primera visita guiada invita a descubrir la identidad histórica y política de Durangaldea a través de un recorrido guiado en autobús con paradas en Momoitio, Garai, Gerediaga y Astola, donde se ofrecerán explicaciones sobre las características y la importancia de cada enclave.

En primer lugar, en Momoitio se conocerá el testimonio de las primeras instituciones y las cofradías que han llegado hasta la actualidad, para, ya en Garai, se explicará el origen y la organización de las anteiglesias del territorio.

En la parada en Gerediaga se verá el lugar donde se reunían los representantes de las anteiglesias de la Merindad de Durango en sus Juntas Generales, una organización singular formada por doce anteiglesias mientras que en Astola, antigua sede del gobierno de la merindad, también se dará a conocer el funcionamiento del tribunal que administraba justicia.

Las salidas tendrán lugar los días 19 y 26 de julio y 20 y 27 de septiembre. El recorrido guiado en autobús tendrá inicio y final en Abadiño.

ENCARTACIONES

El segundo itinerario transcurre bajo el epígrafe "De 1526 a 1700. El Fuero Nuevo de Bizkaia y su repercusión en Las Encartaciones" y combinará una conferencia y un itinerario cultural centrado en el proceso de integración de Las Encartaciones en el sistema foral vizcaíno tras la adopción del Fuero Nuevo.

La jornada comenzará en el Museo de Las Encartaciones, en Sopuerta, con una conferencia titulada "Las repercusiones de la adopción del Fuero Nuevo por Las Encartaciones en 1576. Unificación legislativa y primeros procesos de integración territorial".

Posteriormente, se realizará una visita a la Casa de Juntas de Abellaneda y después, las personas que realicen la visita se trasladarán en autobús a Gordexola, primer concejo encartado que se integró en las Juntas de Gernika en el siglo XVII, y realizarán un itinerario a pie por la histórica Calzada de Zubiete, donde se podrán observar caseríos, torres y palacios representativos.

La ruta concluirá en la iglesia de San Juan de Molinar, espacio clave de toma de decisiones del valle. Este itinerario se realizará los días 22 y 23 de julio y 23 y 24 de septiembre, en horario de mañana.

RUTA JURADERA

Este tercer itinerario recrea el recorrido que el señor o señora de Bizkaia, o sus representantes, realizaban para jurar los fueros entre Bilbao y Bermeo, con parada en Goikolexea y Gernika. Se trataba de un acto solemne que simbolizaba el pacto entre el Señor y las y los vizcaínos.

La ruta comienza en el Antiguo Portal de Zamudio, en Bilbao, y continúa con paradas en la iglesia juradera de Goikolexea, en Larrabetzu; la Casa de Juntas de Gernika, y la iglesia de Santa Eufemia, en Bermeo. Las fechas previstas son el 28 y 29 de julio y el 25 y 26 de septiembre y la ruta se realizará en autobús.