Se triplica la inversión extranjera en Euskadi, con 286 millones captados en el primer semestre del año

Archivo - Nueva York, Estados Unidos, primer inversor extranjero en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

Estados Unidos genera la mitad de la inversión foránea en el País Vasco, con 142,7 millones gastados hasta junio

BILBAO, (EUROPA PRESS)

La inversión extranjera que se dirigió a Euskadi en los seis primeros meses de este año ha alcanzado los 286 millones de euros, lo que supone triplicar los 96 millones de euros captados en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recogidos por Europa Press.

Por países, el que más invirtió en Euskadi durante los dos primeros trimestres de año fue Estados Unidos, con 142,7 millones de euros (50% del total recibido por el País Vasco). De esta forma, ha multiplicado por cinco su gasto en compañías vascas respecto a la primera mitad de 2024, cuando empleó solo 26,6 millones de euros. En el conjunto del pasado año, la inversión estadounidense en Euskadi ascendió a 154,8 millones.

Tras Estados Unidos, empresas de Países Bajos gastaron en la Comunidad Autónoma Vasca por valor de 40,7 millones (14,2% del total) hasta junio. La incursiones empresariales de Portugal dejaron en Euskadi 32,8 millones de euros, mientras las empresas alemanas invirtieron 19,6 millones de euros.

Por su parte, la inversión de Suiza con destino al País Vasco llegó a 12,5 millones de euros, desde Mónaco se captaron 12,4 millones de euros y desde Francia 10 millones.

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Por sectores económicos, la mayor inversión foránea en el País Vasco (el 31% del total invertido) fue en fabricación de componentes electrónicos, con 89,2 millones de euros.

El suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire atrajo 69 millones de euros (24% del total), seguido de las actividades anexas al transporte terrestre (40,7 millones), la industria de la alimentación captó 31,3 millones, la industria del papel absorbió 19,4 millones, las actividades inmobiliarias 12,4 millones y la fabricación de maquinaria y equipo NCOP logró 9 millones.

Estos datos apuntan un cambio de tendencia en la captación de capital extranjero en la comunidad autónoma vasca, después de que en 2024 cayera un 31,6% respecto al año precedente, al atraer 1.068,8 millones de euros el pasado año, cuando un año antes por este concepto se habían recaudado 1.561,4 millones de euros.

En el acumulado de los últimos cinco años completos, las empresas vascas han sido capaces de atraer 10.517 millones de euros, a razón de 796 millones en 2020, para subir a 1.578 millones en 2021, multiplicarse a 5.513 millones en 2022, bajar hasta los 1.561,4 millones un año después, y volver a caer a 1.068 millones el pasado ejercicio.

ESTADOS UNIDOS

En lo que respecta a Estados Unidos, ha invertido en Euskadi por valor de 1.372,8 millones de euros en los últimos cinco años, lo que supone un 13% de la inversión extranjera captada por esta comunidad autónoma, solo superada por Alemania, que con 5.047,8 millones gastados, generó un 48% de la incursiones empresariales foráneas.

La principal inversión estadounidense en el periodo 2020-24 en el País Vasco ha sido la Construcción aeronáutica y espacial, y su maquinaria, con un desembolso de 1.085,8 millones de euros, mientras dentro de este mismo sector gastó 2,4 millones de euros en la Construcción de barcos y estructuras flotantes.

El segundo sector en el que más invirtieron las empresas norteamericanas en Euskadi fue la Industria de la Alimentación, con 99,7 millones de euros gastados en el periodo 2020-24; seguido de la Fabricación de material y equipo eléctrico, con 82,3 millones de euros; en Investigación y Desarrollo generaron un ingreso para Euskadi de 39,7 millones; y se captaron otros 14,3 millones en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire.

El País Vasco captó también 9,6 millones de euros de capital norteamericano para Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria; 5,7 millones para la Industria Química; 5,5 millones para la Fabricación de Productos farmacéuticos; y 5,1 millones para la Fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor. Además, absorbió otros 3,9 millones para Programación, consultoría y otras actividades relacionadas; y 3,4 millones en Publicidad y estudios de mercado.