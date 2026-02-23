TSJPV condena a Ambulancias de Gipuzkoa por "vulneración de derechos fundamentales"

SAN SEBASTIÁN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a Ambulancias Gipuzkoa, concesionaria del Servicio Vasco de Salud Osakidetza, por "vulneración de derechos fundamentales", según ha informado el sindicato CCOO Euskadi.

CCOO ha dado cuenta de que el TSJPV declara en una sentencia que la empresa Ambulancias Gipuzkoa S.Coop "ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical".

La resolución judicial condena a la entidad -que presta el servicio de Soporte Vital Básico para Osakidetza con una plantilla de centenares de profesionales- a "cesar de forma inmediata en una práctica restrictiva continuada".

Desde CCOO han explicado que "la dirección de la empresa denegaba sistemáticamente el disfrute de permisos retribuidos adicionales" a la representación de este sindicato para la asistencia a actos de conciliación y a las sesiones de la Comisión Paritaria del convenio colectivo.

"La empresa obligaba a detraer este tiempo de negociación y mediación legal del propio crédito horario de la representación sindical", ha explicado.

El TSJPV ha dictaminado que acudir a estos foros "constituye un deber ineludible que no puede imputarse a las horas sindicales". CCOO ha indicado que con esta sentencia logra "paralizar una maniobra empresarial que buscaba limitar, por la vía del desgaste de horas operativas, la capacidad del sindicato para ejercer la defensa laboral y fiscalizar la prevención de riesgos de la plantilla".

El fallo judicial obliga a Ambulancias Gipuzkoa a "restituir íntegramente esta capacidad de acción, garantizando que el tiempo de representación colectiva no sufra recortes encubiertos", ha apuntado.

Además, la sentencia establece una indemnización económica para CCOO y en la misma cuantía para el delegado de CCOO, "como consecuencia de la vulneración empresarial".