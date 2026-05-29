TSJPV confirma la condena de 7 años de cárcel a un hombre por provocar un incendio con una bombona de butano en un piso

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BILBAO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la condena de 7 años de prisión y multa de 900 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Bizkaia a un hombre por provocar en enero de 2024 un incendio con una bombona de butano en un piso en Ondarroa (Bizkaia) causando tres heridos leves y daños materiales.

El alto Tribunal vasco ha rechazado el recurso interpuesto por el acusado y ha confirmado la resolución de la Audiencia vizcaína, que condenó a este hombre como autor de un delito de incendio con peligro para la vida de las personas y tres delitos leves de lesiones.

En los hechos declarados probados por la Audiencia vizcaína se recoge que el 24 de enero de 2024 el acusado mantuvo varias discusiones con su hermano y un compañero de piso de este en la vivienda en la que estos últimos residían en Ondarroa, que requirieron la intervención de agentes de la Ertzaintza. Los agentes hasta en dos ocasiones invitaron al acusado a abandonar el piso.

Sin embargo, este accedió una tercera vez a la vivienda y, tras una "fuerte discusión" con el compañero de piso de su hermano, cogió una bombona de butano, la colocó en el centro de la cocina y acercó un dispositivo con fuego al chorro del gas".

DEFLAGRACIÓN

Esto provocó una fuerte deflagración, salida de llamas "con fuerza proyectadas en vertical hacia el techo", y un humo denso y negro que se extendió rápidamente por la primera planta y escaleras del inmueble, con estructura de madera.

Los agentes de la Ertzaintza que llegaron al lugar consiguieron apagar rápidamente el fuego con un extintor antes de la llegada de los Bomberos. A consecuencia de estos hechos, tres vecinas del edificio sufrieron cuadros de ansiedad e insuficiencias respiratorias leves por inhalación de humo.

También se registraron "graves desperfectos" pendientes de tasar en la vivienda donde se originó el fuego, así como daños en el portal del edificio por 2.282 euros y otros por 1.485 euros en un segundo piso.

Además de la pena de prisión y la multa, la Audiencia de Bizkaia fijó que el acusado indemnice a las tres víctimas por las lesiones causadas y que abone los desperfectos ocasionados, incluida la cantidad que se derive de los daños todavía sin tasar.

También acordó su expulsión del territorio nacional una vez que cumpla las tres cuartas partes de la pena, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad provisional con prohibición de regresar a España en 10 años desde su expulsión, ya que, cuando sucedieron los hechos, estaba en situación administrativa irregular en el país.

El acusado recurrió al TSJPV para solicitar su libre absolución o, subsidiariamente, una pena menor, al considerar que los hechos tenían que ser calificados de un delito de daños y que no hubo dolo o intención de provocar el fuego, entre otras alegaciones.

PELIGRO PARA LA VIDA DE LOS RESIDENTES

La Sala Civil y Penal defiende que los hechos declarados probados sobre la testifical y pericial practicada en el juicio demuestran que la "acción incendiaria generó un peligro para la vida o integridad física de los residentes en el piso primero y restantes viviendas del edificio, siendo potencialmente idóneo para provocar dichas consecuencias mortales o lesivas", independientemente de que la rápida actuación de un agente de la Ertzaintza, mediante el vaciado del contenido de un extintor, lograse sofocar el fuego iniciado y de que solo hubiese provocado en tres personas unas lesiones leves.

El TSJPV añade que el tribunal de instancia consideró acreditada la existencia de ese peligro "conforme" principalmente "a los conocimientos científicos proporcionados por la pericial practicada", que junto a las testificales, sirvió también a la Audiencia vizcaína para descartar el carácter accidental del fuego apuntado por la defensa y estimar "razonablemente" que existió dolo o intención de provocar fuego en su acción. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.