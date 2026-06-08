El TSJPV confirma que la libertad sindical de LSB-USO fue vulnerada en la negociación del Convenio de Limpieza de Álava

VITORIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia en primera instancia y reiterado que la libertad sindical de LSB-USO fue vulnerada durante la negociación del Convenio Colectivo Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de Álava.

El Tribunal desecha así el recurso de suplicación que UGT presentó en solitario contra la sentencia de 15 de enero de 2026, en materia de derechos fundamentales, según ha informado LSB-USO en un comunicado.

El Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz condenó en esa fecha a UGT, junto con los sindicatos ELA, LAB y CCOO, por haber excluido a LSB-USO de la negociación del convenio.

En la constitución de la Mesa, el 12 de marzo de 2025, UGT y LAB manifestaron que LSB-USO no llegaba al 10% de representatividad en el sector y, por lo tanto, no podía formar parte de la negociación. Esto era así a 31 de diciembre de 2024, fecha que se tomaba como referencia, pero no al momento de constitución de la Mesa, según ha indicado LSB-USO.

Este sindicato aportó la certificación actualizada en la que se recogía que el sindicato contaba con el 11,03% de representatividad en el sector. Pese a ello, tras una reunión del resto de sindicatos (ELA, UGT, CCOO y LAB) el 8 de abril de 2025, estos "se mantuvieron en su postura de excluir a USO de la negociación".

Las patronales, por su parte, no se opusieron, manifestando que la decisión debía tomarla la parte social. La sentencia en primera instancia señaló que la conducta de los cuatro sindicatos suponía "una lesión a la libertad sindical de LSB-USO", además de imponer una indemnización conjunta al sindicato de 751 euros.

La resolución ordena la inclusión "inmediata" de USO en la mesa negociadora, con derecho a estar representada desde el inicio. Para Carolina Martínez, responsable de la Federación de Servicios de USO en Álava, esta sentencia "es una gran victoria, porque vuelve a recordar que la libertad sindical es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado ni por las mayorías sindicales ni mediante acuerdos excluyentes".