TSJPV eleva al TC cuestión de inconstitucionalidad sobre el precepto de perfiles lingüísticos de Ley de Empleo Público

BILBAO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha elevado a TC cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 187.5 de la Ley vasca de Empleo Público, que establece que se asignen perfiles de euskera en todos los puestos de trabajo en las administraciones de Euskadi.

El Tribunal vasco ha dictado auto de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad antes de resolver sobre los recursos interpuestos por el PP y Vox contra varios preceptos del decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco, al considerar que estos derivan del citado artículo 187.5 de la norma vasca de empleo.

Las actuaciones de los recursos han quedado suspendidas provisionalmente hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, primero sobre su admisión y, posteriormente, sobre el fondo del asunto.

El Tribunal Superior ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad tras recibir las alegaciones de las partes y la Fiscalía. Los populares, Vox y la Fiscalía se mostraron favorables de consultar sobre al TC sobre la constitucionalidad de artículo de la Ley de Empleo Público que establece que todos los puestos de trabajo en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos deben tener asignado su correspondiente perfil lingüístico. El Gobierno Vasco se opuso al argumentar que el TSJPV "cuestiona el marco jurídico para garantizar un servicio público bilingüe".

(Habrá ampliación)