TSJPV obliga a Getxo a otorgar licencia para el derribo de la villa de Zubitxoa de Neguri, de custodia municipal

Sede del TSJPV en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado el derecho de una promotora a la obtención de la licencia de derribo de la villa de Neguri, sita en la calle Zubitxoa número 1, de custodia municipal, para el proyecto 'La Aldea', y obliga al Ayuntamiento de Getxo a realizar los trámites que faltan para otorgársela, tal como fue solicitada el 16 de noviembre de 2021. "Los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica", asegura al alto Tribunal.

La sentencia del TSJPV, fechada el 9 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso de apelación interpuesto por la promotora y revoca la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Bilbao del 2 de abril de 2025, que rechazó la impugnación contra la presunta desestimación de la solicitud de licencia de derribo de este edificio.

El Juzgado, cuya sentencia ha sido revocada --y que EH Bildu aportó en el caso del Palacete Irurak Bat de Algorta para plantear la ilegalidad de su demolición--, argumentó que el inmueble estaba sometido a custodia municipal, tal como apunta la PGOU, y ello implicaba un nivel de protección básico, según la normativa aplicable, en referencia al artículo 8 de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco (LPCV), "que proscribe el derribo", por lo que en este caso no cabía "el silencio administrativo positivo". El Consistorio de Getxo se opuso al recurso, ahora admitido, y solicitó que se ratificara la resolución del Juzgado de instancia.

El TSJPV destaca que los bienes de custodia municipal "no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica", sino que "cabe su derribo", y señala que la licencia de demolición "debe entenderse concedida por silencio administrativo".

En su sentencia, recuerda que la promotora solicitó licencia de derribo para la finca del número 1 de la calle Zubitxoa el 16 de noviembre de 2021, y transcurrido el plazo legalmente previsto para resolver, recurrió la presunta desestimación por silencio administrativo, ampliando posteriormente su recurso contra la resolución expresa denegatoria de la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Getxo del 19 de septiembre de 2023.

El tribunal vasco subraya que las partes no discuten que "La Aldea" sea un bien de custodia municipal consignado en el PGOU, ni que dicho Plan autorice el derribo de estos bienes. Tampoco ponen en cuestión que la Ley 4/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, que entró en vigor el 21 de mayo de ese mismo año, consigna un nivel de protección básica en sus artículos 8 y 21, para el cual se proscribe el derribo.

Lo que las partes discuten, según remarca el TSJPV, es si la entrada en vigor de la Ley supuso "la conversión automática del bien de custodia municipal en bien cultural de protección básica, con lo que su derribo no sería posible y, en consecuencia, el silencio administrativo no podría permitir tal cosa".

En este sentido, apunta que el PGOU de Getxo preveía como edificios sometidos a custodia municipal "aquellos que, no poseyendo valores arquitectónicos relevantes, ni reconociéndose la procedencia de su consolidación como parte interesante del patrimonio edificado desde el punto de vista tipológico o ambiental por parte de la Administración supramunicipal, sí que se suponen merecedores de un Régimen de Protección por parte del municipio en función de sus valores histórico-culturales, ambientales o simbólicos del propio municipio".

También señalaba que sobre estos edificios resultan autorizables cualquier tipo de actuaciones que cumplan con las disposiciones de la Normativa de PGOU para el área en la que se sitúen, incluidas las de derribo y sustitución.

Por su parte, la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, que entró en vigor el 21 de mayo de ese mismo año y que estaba vigente cuando se solicitó la licencia de derribo, prevé la clasificación de los bienes que componen el patrimonio cultural vasco, que se determinan en sus artículo 8 y 21.

ARTÍCULOS SIN PRECISIÓN

El TSJPV afirma que la redacción de los artículos 8 y 21 de la LPCV "no es especialmente precisa". En esta línea, destaca que el artículo 21 parecería indicar que la mera inclusión en los catálogos de los documentos vigentes del planeamiento urbanístico municipal conferiría al bien de la protección básica prevista en la norma, lo que supondría que los bienes de custodia municipal fueran automáticamente bienes culturales de protección básica.

Sin embargo, subraya que el artículo 8, por el contrario, parece apuntar que estos bienes se calificarán según los valores que se determinen reglamentariamente en un momento posterior, "lo que operaría en contra de la interpretación ya expuesta".

La Sala entiende que no es razonable que unos bienes incluidos en el catálogo municipal al haber valorado el municipio que tenía ciertos valores dignos de protección, para los que no descarta su demolición, "reciban como consecuencia de la entrada en vigor de una norma (LPCV) una protección diferente", e incluso "más reforzada, al menos en cuanto a la imposibilidad de derribo prevista".

SIN APLICACIÓN RETROACTIVA

"Se trataría de aplicar de forma retroactiva los efectos de una norma posterior para bienes respecto de los que el municipio no previó tan alto nivel de protección (cuanto menos en cuanto a la imposibilidad de su derribo), sin que exista una previsión expresa de tal retroactividad", asevera el TSJPV.

Por todo ello, el tribunal cree que ha de concluirse que los bienes sometidos a custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica. "Las consecuencias de dicho pronunciamiento son claras, y es que, en tales términos, cabía el derribo de tales bienes por preverlo el propio PGOU, que los calificó de custodia municipal", manifiesta.

Visto el plazo transcurrido desde la solicitud de la licencia de derribo y que esta no contravendría el ordenamiento jurídico, la sentencia afirma que "habría de considerarse estimada por silencio administrativo". La sentencia del TSJPV puede ser recurrida en casación.

LA PETICIÓN DE DOS EXEDILES INVESTIGADOS A EH BILDU

Por su parte, la defensa de dos exediles del PNV de Getxo, ahora investigados por el caso del derribo del palacete 'Irurak Bat' de Algorta, han presentado un escrito en la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción de instancia de Getxo en el que señalan que tienen conocimiento del contenido de esta resolución del TSJPV y piden que EH Bildu, personada como acusación popular, aporte la sentencia del TSJPV, dando por hecho que la tendrá en su poder.

De esta forma, señala que, "teniendo en cuenta que dicha acusación es quien ha señalado la trascendencia de lo resuelto en ese litigio por 'la identidad sustancial con el expediente Irurak Bat' y por su relevancia'", entiende que debe requerírsele la inmediata aportación de la sentencia del TSJPV "que revoca íntegramente la que aportaron en su día".

En su opinión, "no hacerlo así resultaría contrario a la buena fe procesal", porque podría "conducir a error al juez instructor traer a estos autos una sentencia de instancia y omitir que ha sido íntegramente revocada mediante un pronunciamiento" del alto tribunal vasco, "que contiene doctrina justamente opuesta a lo declarado en aquella".