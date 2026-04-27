TSJPV ratifica la condena de 2 años a un ertzaina por quedarse con 40 euros de una multa

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la condena de 2 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Bizkaia a un agente de la Ertzaintza, por malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos, por quedarse con 40 euros de una multa.

De esta forma, el TSJPV desestima el recurso presentado por el agente contra la sentencia de la audiencia vizcaína, de fecha 28 de noviembre del 2025, que consideró probado que el acusado, correspondiente a la categoría de Oficial, desempeñaba el puesto de oficial en funciones y de Jefe de Operaciones del grupo 4, en cuyo despacho se guardan, en ocasiones, los boletines de denuncia junto con el dinero entregado.

El Jefe de Operaciones (o un agente por su indicación) entrega en la oficina del área de administración el boletín de denuncia y el dinero entregado y, finalmente, esta oficina hace entrega de todo a la oficina de Recursos Humanos, desde la que se remite el boletín a la Jefatura Provincial de Tráfico y se ingresa el dinero en la cuenta de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En las fechas de los hechos, la llave de acceso a la oficina del Área de administración policial de la Ertzainetxea se guardaba en uno de los cajones que se encuentra bajo la mesa del despacho del Jefe de Operaciones mientras dicha oficina se encuentra cerrada.

El día 22 de marzo de 2023, entre las 19.36 y las 19.51 horas, el investigado entró en la oficina del área de administración policial haciendo uso de la llave de acceso. El investigado cogió un boletín de denuncia de tráfico que se encontraban en la oficina y los 40 euros entregados como depósito y pago de la multa reducida en un 50% por quien figuraba como denunciado en el boletín.

Según señala la sentencia, el ertzaina cogió dicha cantidad "con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito mediante su incorporación a su patrimonio", cogió el boletín de denuncia con el fin de que no se diese a esta la tramitación descrita anteriormente y para que no se advirtiese la ausencia de los 40 euros.

El 24 de marzo de 2023, el agente hizo entrega del boletín de denuncia al Jefe de Protección Ciudadana y, posteriormente, de la cantidad de 40 euros, después de que agentes de la comisaría hubiesen dado aviso de que habían visto el boletín en su vehículo.

Por ello, se condenó al ertzaina, como autor de un delito de malversación de caudales públicos, a la pena de un año de prisión con la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, se le impuso una multa de tres meses a razón de diez euros diarios y la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público de agente de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y derecho de sufragio pasivo por tiempo de un año.

También se le condenó como autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos a la pena de prisión de un año, con la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de una multa de siete meses, a razón de una cuota diaria de 10 euros.

Se le impuso, finalmente, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de agente de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado por tiempo de tres años.

Contra la sentencia del TSJPV, que ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, se puede presentar un recurso de casación en el plazo de cinco días siguientes al de la notificación de la resolución.