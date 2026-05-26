TSJPV ratifica que se vulneró el derecho a huelga del personal de limpieza del Hospital Donostia en 2024

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado el fallo del Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián que declaró vulnerado el derecho a la huelga de las trabajadoras de limpieza del Hospital Donostia, realizada en julio y agosto de 2024, convocada por el sindicato ELA, cuando la empresa les obligó a disfrutar de sus vacaciones.

En un comunicado, ELA ha recordado que las trabajadoras de Optima habían prefijado los periodos vacacionales para junio y julio. Sin embargo, durante la convocatoria de huelga de ELA en julio, las trabajadoras manifestaron a la empresa su voluntad de seguir ejerciendo el derecho de huelga y que estas vacaciones "deberían concretarse al finalizar la huelga".

La central sindical ha señalado que "la empresa les impuso vacaciones de forma unilateral durante esos días, por lo que vulneró su derecho de huelga".

El Tribunal Superior de Justicia sostiene que al llegar las fechas de las vacaciones, la empresa pagó las cotizaciones y el salario de las trabajadoras que hacían huelga, "se creó un acto ajeno al ejercicio de este derecho, y que por decisión unilateral del empleador, dejaron de estar en huelga y pasaron a estar de vacaciones".

Además, añade que ello "obstaculizó el ejercicio de la huelga e impidió a las trabajadoras disfrutar de las vacaciones una vez finalizada la misma", y que el desarrollo de la huelga "no puede estar condicionado por las vacaciones". El TSJPV ha impuesto una indemnización de 10.000 euros para el sindicato, cuyo derecho de huelga también fue vulnerado.

ELA ha valorado "muy positivamente" el resultado de este juicio, ya que "el derecho de huelga es un derecho que hay que defender en todos los casos". Finalmente, ha afirmado que, "como hasta ahora", el sindicato "seguirá utilizando la huelga como instrumento de la lucha de clase, ya que por esta vía se han conseguido muchas victorias importantes de la clase trabajadora".