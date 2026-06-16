Tubacex traslada la necesdidad de un ERTE para las plantas de Laudio y Amurrio por causas productivas y organizativas

Archivo - Varias personas participan en una manifestación contra un ERE en Tubacex - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tubacex ha trasladado la necesidad de un ERTE para las plantas de Laudio y Amurrio por causas productivas y organizativas en la primera reunión del periodo de consultas celebrada este martes, según ha informado LAB en un comunicado.

En dicha reunión, la dirección ha hecho entrega de la documentación con la que pretende justificar la medida y ha planteado un ERTE basado en causas productivas y organizativas.

Ante este planteamiento, LAB ha solicitado la retirada del ERTE, ya que cree que es "difícil de entender" en el caso de una empresa que reconoce disponer de una cartera de pedidos superior a los 1.200 millones de euros y que sigue hablando de "perspectivas positivas" para los próximos meses.

Asimismo, ha destacado que la propia compañía ha señalado recientemente que tiene "un importante volumen de oportunidades de negocio para los próximos trimestres". También ha recordado que LAB no ha repartido alrededor de 25 millones de euros en dividendos en 2025 y ha aprobado el pasado 28 de mayo otro de 6,3 millones

"Cuando llegan los beneficios, los dividendos y las primas, los beneficios se privatizan, pero cuando 'aparecen' dificultades, se pretende socializar los costes utilizando el desempleo de los trabajadores y los recursos públicos. Los ERTE no pueden convertirse en una herramienta habitual para proteger márgenes empresariales o para trasladar a la sociedad los costes de la gestión empresarial", ha añadido.

Según ha manifestado, "mucho menos cuando se utilizan acontecimientos tan cambiantes" como la situación en Oriente Medio, la guerra de Rusia y la "supuesta desaceleración" en China para justificar medidas que afectan a cientos de trabajadores y trabajadoras, "solamente al colectivo de personas trabajadoras afectados por el convenio, mientras toda la línea de mando y la dirección no se van a ver afectadas por la medida".

Asimismo, ha indicado que las instituciones públicas "no pueden permanecer al margen" y, quienes gestionan recursos públicos tienen la responsabilidad de garantizar que los ERTE "respondan a necesidades reales y no se conviertan en mecanismos para financiar con dinero de toda la sociedad situaciones coyunturales, mientras se siguen repartiendo dividendos y manteniendo políticas retributivas favorables para los accionistas".

"Las administraciones no pueden actuar únicamente como pagadoras de prestaciones. También deben exigir responsabilidades y velar por el interés general", ha manifestado.

Por ello, LAB ha indicado que afrontará este proceso con la máxima exigencia y analizará con rigor toda la documenta ción entregada por la empresa. "La dirección deberá demostrar que las causas alegadas justifican realmente una medida de estas características", ha subrayado.