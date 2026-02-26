Tubilla (PNV) hace efectiva su renuncia "con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de la legalidad"

La jeltzale Karmele Tubilla hace efectiva su renuncia como alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La renuncia de Karmele Tubilla como alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia) se ha hecho efectiva este jueves con la toma en conocimiento por parte del pleno municipal, en el que ha asegurado que se marcha "con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de la legalidad, con transparencia y con voluntad de diálogo permanente ".

Tubilla anunció el pasado 12 de febrero su decisión de abandonar la alcaldía y cuatro días después presentó su renuncia al cargo de alcaldesa y la entrega del acta como concejal del PNV.

Esta renuncia se ha hecho efectiva con la toma en en conocimiento en el pleno municipal celebrado este jueves en el ayuntamiento.

La hasta ahora alcaldesa, que no ha estado presente en la sesión, ha accedido al salón de plenos al término de este punto y ha tomado la palabra para explicar su decisión "profundamente meditada". "Me marcho con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de la legalidad, con transparencia y con permanente voluntad de diálogo".

Durante la sesión todos los grupos de la oposición han reclamado que la comisión de investigación sobre la posible filtración de exámenes de la OPE de la Policía Municipal siga adelante pese al traslado a la Fiscalía de correos electrónicos de la exconcejala de Seguridad Ciudadana, Sonia López, para que analizar si había incidios delictivos. Desde el PNV han explicado que se está en la espera de concluir los informes para determinar la compatibilidad.