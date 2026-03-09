Tubos Reunidos cita a los sindicatos el próximo viernes a una nueva reunión sobre el ERE, que sigue sin acuerdo

Trabajadores de Tubos Reunidos junto al Palacio Euskalduna de Bilbao - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tubos Reunidos ha citado a los sindicatos el próximo viernes a un nuevo encuentro negociador del ERE, que contempla 301 despidos entre las plantas de Amurrio y Trapaga, a pesar de que en la última reunión del periodo de consultas celebrada este lunes se haya producido un empate en la mesa para pedir su ampliación, ya que los sindicatos ELA, LAB y ESK se han negado a extenderlo ante la posición de la Dirección de no retirar los despidos ni el cierre de la acería de Amurrio, según han informado fuentes sindicales.

Por su parte, la empresa, en un comunicado, ha anunciado que a petición de parte de los sindicatos- CCOO y UGT de Trápaga y Amurrio, y ELA de Trápaga- el periodo de consultas se prorroga hasta este próximo viernes, para que puedan analizar la última oferta sobre el ERE, consultar con la plantilla y decidir si la aceptan.

La oferta definitiva de la compañía comprende prejubilaciones entre los 57 años (incluidos los que cumplan esta edad hasta de diciembre de 2026) y los 62 años, con un Plan de Rentas al 70% del salario bruto (con pluses y EPSV) hasta que el trabajador cumpla los 63 años y convenio especial con la Seguridad social (CESS) hasta los 65 años. En caso de fallecimiento, se delegará en la persona que haya sido designada como beneficiaria por el trabajador.

Para las personas mayores de 63 años, se les oferta una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades.

En el caso de los eventuales, se les pagaría 30 días de salario por año de servicio con un tope 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual.

Para las adscripciones voluntarias que se produzcan antes de la finalización del periodo de consultas, les propone un pago de 45 días de salario por año de servicio con tope 24 mensualidades, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de 10 años.

Finalmente, la empresa expresa su compromiso de no realizar despidos colectivos hasta el 31 de diciembre de 2028.