El túnel de Olandixo se cerrará de domingo a jueves por la noche para actualizar el sistema de captación de imágenes

SAN SEBASTIÁN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Olandixo, en la carretera GI-2620, se cerrará al tráfico del domingo al jueves próximos por la noche para actualizar el sistema de captación de imágenes, según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En un comunicado, la institución foral ha explicado que realiza habitualmente tareas de adecuación en las instalaciones de la carretera GI-2620. Algunas de estas instalaciones se encuentran en el interior del túnel de Olandixo y para poder realizar su mantenimiento es necesario cortar el tráfico por su interior.

La ejecución de las tareas previstas implica el corte total al tráfico de la carretera GI-2620 entre la rotonda de Mugarrieta (PK 21+415) y la rotonda de Markulete (PK 19+400) durante cinco noches.

Los cinco cortes consecutivos se llevarán a cabo desde la noche del 8 al 9 de marzo, hasta la noche del 12 al 13 de marzo, en la franja horaria de 23.00 a 4.45 horas. A partir de esa hora se desmontará la señalización provisional y se abrirá al tráfico la totalidad de la GI-2620.

Las tareas a realizar incluirán la actualización del sistema de captación de imágenes del túnel de Olandixo. Se recomienda como itinerario alternativo el uso de la antigua travesía de la GI-2620 entre las rotondas de Mugarrieta y Markulete.