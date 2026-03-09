Tuvisa arranca la prueba piloto de códigos NaviLens mejorar la accesibilidad en los autobuses de Vitoria-Gasteiz

Códigos NaviLens en Tuvisa - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tuvisa ha iniciado una prueba piloto para evaluar la implantación de la tecnología NaviLens en las paradas y autobuses de Vitoria-Gasteiz, con el propósito de comprobar la correcta lectura y adherencia de los códigos en distintas superficies y estructuras, como paso previo a su instalación en toda la red de autobús urbano y mejorar la accesibilidad en el transporte público.

A la presentación de la prueba piloto de los códigos NaviLens han asistido representantes de las asociaciones Begisare e Itxaropena, que desde un primer momento han participado en la implementación de esta medida y este lunes han podido conocer de primera mano el funcionamiento de los códigos y aportar sus primeras impresiones.

Cuando se generalicen estos códigos en el sistema de transporte público, bastará con escanearlos con las apps gratuitas NaviLens (específica para personas con discapacidad visual) o NavilensGO para obtener información añadida al servicio, como por ejemplo, sobre las líneas que pasan por la parada en que nos encontremos, el sentido de circulación y los tiempos de llegada de los próximos autobuses.

Para esta prueba piloto se han seleccionado cuatro puntos con el objetivo de analizar el comportamiento de los códigos en diferentes tipologías de parada en las marquesinas del BEI en el Boulevard y Honduras, y en la parada Intermodal en el poste de la parada Arriaga/Venezuela. Igualmente, se han instalado códigos de prueba en un autobús eléctrico de 18 metros.

Una vez los códigos se coloquen en todos los autobuses, tanto dentro como fuera del autobús, el código interior ofrecerá información sobre la línea que se está usando y las siguientes dos paradas, mientras que el código exterior indicará la línea y su sentido, en la app de Navilens, ya que NavilensGO ofrece información añadida al servicio.

Además, NaviLens ofrece la posibilidad de guiar y orientar a las personas hasta las paradas y autobuses, ya que dispone de un sistema de navegación que ayuda a orientar a las personas hasta los códigos.

TECNOLOGÍA ACCESIBLE

NaviLens es un sistema basado en marcadores digitales inteligentes, similar a un código QR, pero diseñado para ser más accesible para personas con discapacidad visual. Los códigos pueden leerse a mayor distancia, con amplios ángulos y en condiciones de luz más desfavorables que un QR tradicional. La información se reproduce de forma sonora y en tiempo real a través de la aplicación móvil gratuita.

Existen dos aplicaciones complementarias, NaviLens, orientada a personas con discapacidad visual, y NaviLens Go, pensada para personas viajeras que buscan información contextual del servicio.

El acto de este lunes ha contado con la participación del vicepresidente de Itxaropena y su vocal, Pedro González de Viñaspre y María Mar Fernández, respectivamente; la presidenta de Begisare, Idania Jiménez; el representante de NaviLens y de la Fundación Iddeas,Luis Casado, y la presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes.

Al respecto, Reyes ha subrayado el compromiso de la sociedad municipal con la accesibilidad universal. "Queremos que el transporte público de Vitoria-Gasteiz sea cada vez más inclusivo y esta prueba es un paso importante para facilitar el uso autónomo del autobús a las personas con discapacidad visual".

"Damos este paso con quienes mejor conocen las necesidades reales en este ámbito. Las aportaciones de Itxaropena y Begisare nos ayudarán a definir una implantación eficaz y verdaderamente útil para toda la ciudadanía", ha destacado la presidenta de Tuvisa.