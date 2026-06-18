Tuvisa realiza con éxito las primeras pruebas de funcionamiento de la futura línea 11

Tuvisa - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tuvisa ha realizado con éxito las primeras pruebas internas de funcionamiento de la futura línea 11, un nuevo paso en la preparación de este servicio de transporte urbano, acordado entre el Gobierno municipal (PSE-PNV) y el Partido Popular, que conectará Zabalgana, Sansomendi, Lakua y Arriaga.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha informado que la prueba se ha llevado a cabo con un autobús eléctrico de 12 metros, que ha circulado por el itinerario previsto para la nueva línea, con el objetivo de comprobar sobre el terreno el correcto funcionamiento de los principales sistemas vinculados al servicio antes de su puesta en marcha.

Durante el recorrido, el personal técnico ha revisado la información ofrecida a bordo del autobús, la identificación de las próximas paradas en las pantallas interiores, los letreros exteriores, las locuciones, la geolocalización del vehículo y el seguimiento del servicio en tiempo real desde el entorno de gestión de Tuvisa.

El ensayo también ha servido para comprobar el funcionamiento del sistema de validación de títulos de transporte, tanto en lo relativo a las cancelaciones de tarjetas como a la emisión de billetes sencillos, con el fin de garantizar que todas las operaciones quedan registradas correctamente.

El Consistorio ha señalado que el itinerario se ha completado en menor tiempo del previsto, gracias fundamentalmente a la hora elegida, fuera de los momentos con mayor intensidad de tráfico. Estas pruebas forman parte de los trabajos previos necesarios para la puesta en marcha de la línea 11, que contará con 26 paradas, de las que veinte serán de nueva creación y otras seis se compartirán con paradas ya existentes en la red de autobuses urbanos.

La futura línea 11 permitirá mejorar las conexiones de barrios como Mariturri, Borinbizkarra, Sansomendi, Lakua y Arriaga, así como facilitar los desplazamientos hacia equipamientos y zonas de actividad como el entorno del HUA Txagorritxu, Duque de Wellington y Luis Olariaga.

La nueva línea funcionará con una frecuencia prevista de 30 minutos tanto en días laborables como sábados y festivos, y ya está incorporada al nuevo plano general de la red de Tuvisa.