Ubarretxena destaca que el tercer grado a De Miguel es una decisión judicial adoptada contra el criterio del Gobierno

VITORIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado que el tercer grado concedido a Alfredo de Miguel, exdirigente del PNV condenado a doce años de cárcel por liderar una trama de corrupción, es una decisión judicial adoptado contra el criterio del Ejecutivo, que "se opuso" a dicha medida.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido de esta forma a la concesión del tercer grado al exdirigente del PNV Alfredo de Miguel, condenado a doce años de prisión por liderar una trama de corrupción ligada al cobro de comisiones ilegales.

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que la concesión de esta progresión de grado "es una decisión judicial, no del Gobierno Vasco".

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo autonómico, a través de instituciones penitenciarias y de la junta de tratamiento del centro, "se opuso a la progresión por criterios técnicos".

Ubarretxena ha añadido que "como corresponde en un Estado de Derecho", el Gobierno Vasco "se limita a ejecutar una resolución judicial firme, aunque no coincida con su valoración".