Ubarretxena incide en que "más autogobierno es más bienestar" y, por ello, completar el Estatuto es "una prioridad"

El Curso 'El Autogobierno Vasco 90 años después. Tradición, renovación y horizonte europeo'. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha defendido que "más autogobierno es más bienestar" y, por ello, es una "prioridad" completar el Estatuto de Gernika.

Ubarratxena ha realizado esta reflexión, en San Sebastián, en la apertura del Curso de Verano de la EHU sobre el presente y el futuro del autogobierno con el cual el Gobierno Vasco conmemora el 90º aniversario del primer Ejecutivo vasco.

En la apertura del Curso 'El Autogobierno Vasco 90 años después. Tradición, renovación y horizonte europeo', también ha participado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y la directora del curso, la profesora agregada de Derecho Constitucional y de la Unión Europea Maite Zelaia.

La consejera ha destacado en su intervención que el autogobierno es "la mejor herramienta para desarrollar políticas públicas propias". "Hablar de autogobierno es hablar de bienestar", ha defendido, para añadir que "muchas veces se intenta desligar estos dos conceptos aunque no se puede" y, por ello, "completar el Estatuto de Gernika no es secundario, sino una prioridad".

También ha defendido que "Euskadi necesita nuevas herramientas para hacer frente a los retos del siglo XXI" y hay que "fortalecer" la presencia de Euskadi en Europa y "participar en los espacios en lo que se toman las decisiones que nos afectan".

Por su parte, Pérez Iglesias ha recordado que "hace 90 años el autogobierno trajo la primera universidad pública a nuestro país, y hace 45, su recuperación alumbró la Universidad del País Vasco y el desarrollo de una política universitaria y científica de indudable éxito". Además, ha señalado que este Curso busca "abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, los procesos de institucionalización política, jurídica y social del autogobierno vasco a lo largo del siglo XX y su proyección en la actualidad".

"El programa profundiza en el valor histórico y jurídico del Estatuto de 1936, en la singularidad del primer Gobierno Vasco presidido por José Antonio Aguirre, en la continuidad institucional del autogobierno tras la recuperación democrática y en los retos actuales vinculados a la pluralidad territorial, la memoria democrática y la dimensión europea del autogobierno", ha indicado, para subrayar, a continuación, que esta oferta formativa "ofrece una oportunidad para conectar tradición institucional, renovación política y visión de futuro".

Pérez Iglesias ha incidido "en las cortapisas que, a través de leyes básicas y decretos estatales expansivos, se han venido imponiendo a la posibilidad de desarrollar políticas públicas propias en el ámbito universitario". En este sentido, ha opinado que se dan situaciones "muy chocantes", con una legislación básica recogida en la Constitución absolutamente invasiva" que deja "un margen muy pequeño para la regulación autonómica" en materia educativa.

Tras insistir en que "no hay proporción" se ha mostrado convencido de que al sistema vasco de ciencia, innovación y universidades le iría "mejor" si no tuviera "socavadas y mermadas" sus capacidades por la legislación básica estatal.

"AUTONOMÍA UNIVERSITARIA"

Por su parte, Bengoetxea ha incidido en la "autonomía" del sistema universitario vasco, que se ha desarrollado "de la mano del autogobierno" en una relación "simbiótica, no libre de tensiones" que permite crear una ciudadanía "más activa" y una sociedad "más crítica".

Este curso analizará el desarrollo de las primeras estructuras de autogobierno, su continuidad institucional durante décadas y su recuperación tras la aprobación del Estatuto de Gernika de 1979, poniendo de relieve la consolidación de un modelo de autogobierno que hoy continúa evolucionando.

Asimismo, buscará abrir un espacio de debate sobre los desafíos que afronta el autogobierno vasco en el siglo XXI, como "la adaptación del modelo autonómico a las nuevas formas de gobernanza multinivel, el fortalecimiento de la participación de las comunidades autónomas en los procesos de decisión de la Unión Europea, las posibilidades de profundizar en la descentralización territorial y las oportunidades de cooperación y proyección internacional que ofrece el marco europeo".

El programa incorporará el testimonio de Juan María Ollora, exsenador y protagonista del desarrollo del Concierto Económico y del proceso de consolidación del autogobierno vasco, quien aportará una perspectiva institucional basada en su experiencia política.

El curso finalizará con una mesa redonda titulada el Autogobierno y el estatus político actualizado en la que participarán los parlamentarios y las parlamentarias Joseba Diez Antxustegi (EAJ), Arkaitz Rodriguez (EH Bildu), Adrian Fernández (PSE), Laura Garrido (PP) y Jon Hernandez (Sumar).