Uber comienza a operar en San Sebastián con una flota íntegramente de vehículos eléctricos

Uber empieza a funcionar en San Sebastián. - UBER

SAN SEBASTIÁN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uber continúa su expansión en España con el lanzamiento de sus servicios de movilidad, con una flota íntegramente de vehículos cien por cien eléctricos, a partir de este miércoles en San Sebastián, según ha informado la plataforma en un comunicado.

Desde Uber han indicado que a partir de las 11.00 horas de este viernes las personas usuarias podrán solicitar viajes de UberX en San Sebastián, el servicio más popular de la plataforma en el mundo, a través de la aplicación.

Adicionalmente, Uber abre su aplicación al taxi local, con el que ya trabaja en Bilbao. De este modo, San Sebastián se suma a las ciudades españolas donde Uber ya está presente.

La flota de Uber en la capital guipuzcoana estará inicialmente conformada íntegramente por vehículos 100% eléctricos, como parte del "compromiso global de la compañía con una movilidad sostenible".

Además, integra en su plataforma al taxi local, lo cual ya hace en 17 ciudades en España, de forma que ya son 6.000 los taxis que operan con la plataforma.

Desde Uber, su director general en España y Portugal, Felipe Fernández, ha señalado que la intención de la plataforma es "trabajar de la mano del taxi, el tejido empresarial local y la administración para ofrecer una alternativa de transporte segura y fiable que contribuya a mejorar la movilidad de residentes y visitantes de Donostia".

Con este lanzamiento, Uber sigue ampliando su presencia en España como mercado clave a nivel global y ya son 17 las ciudades en las que opera: Madrid, Málaga, Sevilla, Barcelona, Granada, Bilbao, Valencia, Mallorca, Tenerife, Zaragoza, Ibiza, Alicante, Elche, Santander, Murcia, La Coruña y Vigo. Además, desde 2025, Uber también está disponible en Andorra.

Para usar el servicio en San Sebastián el usuario tan solo tiene que descargarse la aplicación, registrarse e indicar una forma de pago. Una vez acceda, deberá indicar el destino y la aplicación mostrará el precio cerrado del trayecto. Cuando un conductor acepte su solicitud, la aplicación le mostrará el tiempo de espera hasta la recogida así como los datos de vehículo y conductor.

Para comunicarse con el conductor antes de la recogida, el usuario puede usar el chat in-app o llamar por teléfono de manera anónima. Además, durante el trayecto, puede compartir su ubicación y tiempo estimado de llegada con familiares o amigos.