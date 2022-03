Ucrania y la memoria histórica, entre las temáticas del 19º Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián

Este año se proyectarán en total 40 películas (24 largometrajes y 16 cortos) de 24 nacionalidades

Ucrania, la memoria histórica o el derecho a refugio estarán entre

las temáticas de las películas y coloquios de la 19º Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, que tendrá lugar entre el 1 y el 8 de abril, y que también incluye exposiciones en diferentes puntos de la ciudad.

La película 'El hombre que vendió su piel' (The Man Who Sold His Skin, 2020), dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, será la encargada de inaugurar el próximo 1 de abril en el Teatro Victoria Eugenia el Festival, organizado por el Área de Derechos Humanos del Ayuntamiento y Donostia Kultura.

'Mali Twist' (2021), la última película dirigida por el veterano realizador marsellés Robert Guédiguian, premiado por el Festival por toda su trayectoria en 2014, lo clausurará el 8 de abril también en el Victoria Eugenia, en una gala en la que la EFA Abidin Kaid Saleh - Escuela de Formación Audiovisual del Sahara Occidental recibirá el premio especial de este año.

Las proyecciones cinematográficas se realizarán este año principalmente en el Teatro Victoria Eugenia, con dos sesiones en el Teatro Principal, dos películas en Tabakalera y la habitual colaboración con el Kresala Zinekluba (Cines Trueba). Este año se proyectarán en total 40 películas (24 largometrajes y 16 cortos) de 24 nacionalidades.

Un total de 18 largometrajes participarán en la Sección Oficial del Festival en esta edición. Como cada año, se realizarán coloquios con el público en las sesiones vespertinas del Teatro Victoria Eugenia, así como también en las dos matinales de sábado y domingo del Teatro Principal, a los que acudirán miembros de los equipos de las películas presentadas, especialistas en las temáticas, representantes de organismos y ONG.

También se proyectarán a competición 12 cortometrajes procedentes de diferentes países, entre los que están 'Los días libres' (2021) de Sergio de Mingo, 'Ese verano nos quedamos en casa' (2020) de Noelia R. Deza, 'Kellys' (2021) de Javier Fesser, 'Kinka' (2021) de Maider Oleaga, o 'Tótem Loba' (2021) de Verónica Echegui.

ACTIVIDADES

Como todos los años se han ofertado tres películas para el alumnado de los centros educativos de la ciudad. Este año podrán ver online en los propios centros dos películas ('Zutik!' y 'Tximinoen izarra'), mientras que la tercera, 'Maixabel', se proyectará en el Teatro Victoria Eugenia.

Asimismo, el día 2 de abril se celebrará en el Teatro Victoria Eugenia la 4ª Feria de Recursos Pedagógicos sobre Derechos Humanos, centrada este año en los 'Recursos pedagógicos en memoria para la convivencia'.

Este año tendrá lugar también la segunda edición del juego online sobre derechos humanos 'Begira TÚ', organizado por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, que pondrá a prueba los conocimientos en la materia de los participantes.

Además, entre las actividades previstas para mejorar la accesibilidad de colectivos excluidos de este tipo de iniciativas culturales, el Festival de Cine y Derechos Humanos organiza una sesión de cortometrajes en el Centro Penitenciario de Martutene.

El festival cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Dirección General de Derechos Humanos y Cultura Democrática, y el Gobierno Vasco, a través de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, además de la colaboración de ONG y entidades como Zehar, Unicef, Gehitu, Amnistía Internacional, Acnur, SOS Racismo o FiSahara.

Esta programación se completará con coloquios a cargo de protagonistas, cineastas y personalidades expertas en las temáticas de calado social tratadas.

El objetivo de este festival es "favorecer la reflexión, la sensibilización y el debate en torno a diferentes vertientes de la defensa y vulneración de los derechos humanos, y contribuir a promover una ciudadanía activa y comprometida con la justicia y la equidad social".

Las entradas, a un precio de 5 euros, han salido a la venta este viernes en las taquillas de los teatros Principal y Victoria Eugenia y a través de Internet. Las invitaciones para las sesiones gratuitas se pondrán a disposición del público el mismo día en las taquillas de ambos teatros.