UGT exige a Petronor "transparencia y prioridad absoluta en la información" tras el escape de benceno en Muskiz

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Euskadi ha exigido a Petronor "transparencia y prioridad absoluta en la información" tras la incidencia en un tanque de gasolina ocurrida el pasado 26 de febrero en la planta de la refinería de Muskiz (Bizkaia) que provocó niveles elevados de benceno y generó "una profunda alarma social en toda la comarca".

En un comunicado, el sindicato ha informado de que el comité de Petronor se ha concentrado este martes en la puerta de la refinería para exigir a la dirección que "sitúe en primer lugar la salud y la seguridad de las personas trabajadoras y de la vecindad".

UGT ha advertido de que "cualquier actividad industrial debe desarrollarse con las máximas garantías preventivas y con un compromiso firme y verificable con la seguridad" y, en ese sentido, ha reclamado "una información directa, clara y continua ante cualquier incidencia".

"No pueden volver a producirse comunicados ambiguos ni mensajes fragmentados. Cuando existe un riesgo, la plantilla debe conocerlo de inmediato para poder actuar con responsabilidad y profesionalidad, no solo por parte del personal que atajó el incidente desde el minuto uno", ha señalado UGT, para añadir que "la confianza no se construye con silencios ni con intervenciones de última hora, sino con planificación, prevención y un compromiso real con la seguridad y el empleo".

Asimismo, desde UGT han señalado "la responsabilidad derivada de la desinformación percibida por parte de la plantilla en relación con las recomendaciones trasladadas por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco". A su entender, "la ambigüedad en dichas orientaciones generó incertidumbre y dio pie a interpretaciones diversas que, lejos de contribuir a la calma, incrementaron la preocupación entre las trabajadoras y los trabajadores de la refinería durante ambas jornadas".

En situaciones de estas características, ha dicho UGT Euskadi, "la claridad institucional resulta imprescindible para evitar confusión y reforzar la confianza de la ciudadanía y de la plantilla".

El sindicato ha afirmado defender "la transparencia no solo como un derecho laboral, sino como una condición imprescindible para garantizar la estabilidad de la industria". "Mantener y fortalecer nuestra actividad industrial no es únicamente una cuestión empresarial: es el futuro de la comarca, el sustento de cientos de familias y el motor económico que sostiene nuestra zona. Cuidar la industria es, en definitiva, cuidar nuestro futuro", ha remarcado.

Por ello, ha reclamado "una revisión profunda, independiente y rigurosa de los protocolos de actuación ante emergencias, integrándolos en una estrategia preventiva auténtica y no meramente formal".

UGT ha defendido que "no bastan procedimientos escritos que solo se activan cuando el problema ya se ha materializado", sino que estos "deben ser conocidos, ensayados y evaluados periódicamente por toda la plantilla -incluidas las empresas contratistas- y acompañados de planes de mantenimiento preventivo eficaces que reduzcan al mínimo la probabilidad de incidentes".

Por último, UGT ha reafirmado su compromiso con "la defensa del empleo, la seguridad y la industria" y ha asegurado que continuará exigiendo tanto a la dirección de Petronor como a las instituciones implicadas, "responsabilidad, transparencia y diálogo real como pilares fundamentales para garantizar la confianza de la plantilla y de la sociedad".