UGT reprocha a SEA que su propuesta para el nuevo convenio del Metal de Álava sea "claramente regresiva"

VITORIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha acusado a SEA de presentar una propuesta "claramente regresiva respecto al convenio actual" en la negociación del nuevo convenio del sector del Metal de Álava.

El sindicato, a través de un comunicado, se ha mostrado especialmente crítico con la intención de la patronal de eliminar los complementos de Incapacidad Temporal (IT), ya que esto supondría que las personas trabajadoras "perderían una parte importante de su salario cuando se encuentren de baja por enfermedad". "SEA pretende que enfermar salga más caro a las personas trabajadoras", ha censurado.

Además, ha expresado su preocupación por el hecho de que se trate de implantar un bolsín de horas de flexibilidad equivalente al 15% de la jornada anual, lo que supondría poder modificar hasta 32 días de trabajo al año. Esto --ha advertido-- "otorgaría una flexibilidad desproporcionada a las empresas y generaría una gran inestabilidad en la organización del tiempo de trabajo".

UGT considera que este planteamiento es "inaceptable", y ha advertido de que el convenio del Metal "debe servir para mejorar las condiciones del sector y reconocer el esfuerzo de las personas trabajadoras, no para recortar derechos".

Por ese motivo, ha avisado de que "de no presentar una plataforma negociable, se romperá la mesa negociadora", que volverá a reunirse el 14 de abril.

El sindicato ha anunciado que acudirá a esa cita "con voluntad negociadora", pero ha advertido de que no aceptará "retrocesos en derechos" y de que seguirá defendiendo "un convenio digno" para el sector del Metal de Álava.