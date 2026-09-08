Unai Simón, nominado a mejor portero del mundo en el Balón de Oro

Unai Simón - ATHLETIC CLUB DE BILBAO

BILBAO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unai Simón vuelve a optar al trofeo Trofeo Yashin, el Balón de Oro de los porteros. El guardameta del Athletic Club figura entre los candidatos al galardón de 2026, un reconocimiento que ya rozó hace dos años, cuando terminó en segunda posición tras el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, según han anunciado 'France Football', que organiza la gala del Balón de Oro y la UEFA.

Según ha destacado en su web oficial el club bilbaíno, la candidatura de 2026 llega después de un año especialmente relevante para Simón, que en el Mundial de 2026 fue reconocido con el Guante de Oro, el premio que distingue al mejor portero del torneo, sumando así otro reconocimiento individual de primer nivel a su trayectoria.

Tan solo encajó un tanto en ocho partidos, en cuartos de final contra Bélgica y, además, estableció el récord mundial de imbatibilidad en los mundiales con un total de 650 minutos consecutivos sin recibir un gol, superando la marca anterior del italiano Walter Zenga (517 minutos).

"Es un orgullo poder estar en esa lista con grandes porteros. Es un reconocimiento al trabajo que se hace en el Athletic y en Lezama", ha declarado Unai Simón tras recibir la noticia.