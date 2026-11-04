Underground Force Festival reunirá a cinco "potentes" bandas de la "escena subterránea" el 14 de noviembre en Bermeo

Underground Force Festival - UNDERGROUND FORCE

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Underground Force Festival celebrará su cuarta edición el próximo 14 de noviembre, sábado, en el Kafe Antzokia de la localidad vizcaína de Bermeo, y reunirá a cinco "potentes" bandas de la "escena subterránea", como son The Dogs, Plastic Meat, Tümba, Time And Punishment eta Couture.

Según ha destacado la organización del festival dirigido a "punks, skins, metalheads y demás criaturas mutantes", el principal reclamo de la presente edición es la actuación única en el Estado de The Dogs, "orgullo de la escena punk galesa actual", que tocan "un rock and roll punk crudo, rápido, sucio y con cierta cercanía al oí mas gamberro".

Por otro lado, el quinteto madrileño Plastic Meat descargará una sesión de "punk urgente y desesperado con una energía histérica arrasadora", mientras que Tümba (Tarragona/Elche) ofrecerá su "apocalíptico, misantrópico y destructor black metal crust punk".

Además, el cuarteto vizcaíno Time And Punishment presentará su casete recién publicado 'Speak Nice Of Us', en el que recogen dosis de punk, rock duro y oi, mientras que los bermeanos Couture tocarán su "hardcore metalizado, pesado, duro y violento".

La cuarta edición de Underground Force Festival se celebrará en el Kafe Antzokia de Bermeo el 14 de noviembre, sábado, a partir de las 21.00 horas, y la entrada tendrá un precio de 15 euros.