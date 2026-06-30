La Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza neutraliza otros tres botes de ácido pícrico en Derio y Bilbao

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Especialistas de la UDE de la Ertzaintza han procedido este martes a la destrucción controlada de tres botes con ácido pícrico localizados en el IES Txorierri de Derio y en el Miguel de Unamuno de Bilbao, respectivamente.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras la neutralización ayer por parte de la UDE de un bote con ácido pícrico hallado en el IES Elexalde de Galdakao, durante la mañana de hoy la Ertzaintza ha tenido conocimiento de nuevo de la localización de otros dos botes conteniendo este ácido en el IES Txorierri de Derio en estado cristalizado y de otro envase similar en el Miguel de Unamuno de Bilbao con el mismo producto en estado líquido.

Dicho material, al secarse y volverse sólido, puede explosionar fácilmente, ya que es muy sensible al impacto, la fricción y el calor. Ante esta situación, hasta ambos centros educativos se han desplazado agentes de la UDE y tras retirar los diferentes botes tomando las debidas precauciones, han procedido a su destrucción controlada.

Desde la Ertzaintza se insiste en que hace años era habitual el uso del ácido pícrico en los centros educativos para diversas prácticas en laboratorio, por lo que es común que puedan quedar muestras antiguas de dicho producto. Por ello, se recomienda que en caso de localizar alguna de estas no se manipule y se alerte del hallazgo para que desde la UDE procedan a su retirada.