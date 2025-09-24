Universidad de Deusto guarda un minuto de silencio por Gaza: "No es posible la paz borrando del mapa a un pueblo"

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de institucionales y académicos han guardado un minuto de silencio por las víctimas en Gaza durante el acto de apertura del curso académico 2025-2026 de la Universidad de Deusto, celebrado este miércoles en Bilbao, en el que se ha condenado "la vulneración sistemática de los derechos fundamentales y el desprecio a la dignidad humana" de los gazatíes, y se ha advertido al Gobierno israelí que "no es posible construir la paz borrando del mapa a un pueblo entero".

Estas palabras han sido pronunciadas por la secretaria general de la Universidad, Stella Solernou, durante el acto presidido por el rector, Juan José Etxeberria y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, al que también han asistido el alcalde, Juan Mari Aburto, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, entre otros.

Durante su intervención, Solernou ha evocado "las brutales" imágenes de muerte y sufrimiento que llegan desde Gaza. Por ello, en nombre de la Universidad de Deusto, ha expresado su condena "ante la vulneración sistemática de los derechos fundamentales y el desprecio de la dignidad humana".

PROTECCIÓN DE LOS GAZATÍES

"No es posible construir la paz borrando del mapa a un pueblo entero. Con dolor, pero también con esperanza, afirmamos que la paz siempre es posible. La humanidad reclama de los gobernantes el valor necesario para proteger a la población civil gazatí", ha aseverado.

Por ello, ha pedido a todos los asistentes que guardaran un minuto de silencio "como signo de respeto a todas las víctimas" y como "clamor firme y compartidos", que ha sido secundado por los representantes institucionales y académicos que han participado en el acto y que, para ello, se han puesto en pie.