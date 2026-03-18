URA, Ihobe y Red Ekoetxea inauguran en Sobrón (Álava) una exposición sobre los bosques de ribera

Archivo - Sobron-1 zundaketa. - URA - Archivo

VITORIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca del Agua (URA), Ihobe-Sociedad Pública de Gestión Ambiental, y la Red Ekoetxea han presentado este miércoles en la Ekoetxea Añana-Sobrón (Álava) la exposición 'El bosque de ribera: el abrigo del río y refugio de vida silvestre', concebida para profundizar en el conocimiento y la valoración de la vegetación y los bosques de ribera.

La inauguración de la muestra coincide con la semana en la que se celebra el Día Mundial del Agua, durante la que los centros de red Ekoetxea albergarán una programación especial para sensibilizar sobre este recurso clave para la vida y capacitar a la ciudadanía en su protección, según ha informado URA en un comunicado.

La exposición se trasladará al resto de los centros de la red Ekoetxea y estará abierta al público hasta finales de noviembre de 2026.

La presentación ha contado con la presencia del viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao Begoña, y del director general de la Agencia Vasca del Agua-URA, Asier López Etxebarria.

Bilbao ha destacado que los bosques de ribera "son auténticas infraestructuras naturales que sostienen la salud de nuestros ríos", y ha explicado que con esta exposición se pretende acercar a la ciudadanía "su enorme valor ecológico y social".

Por su parte, el director de URA ha subrayado que la buena salud de un río "depende, en gran medida, del estado de conservación de su bosque de ribera", dado que de ella depende la estabilidad del cauce, la calidad del agua y la supervivencia de multitud de especies.

CONTENIDO

La exposición ofrece un recorrido didáctico a través de fotografías, ilustraciones, infografías y contenidos divulgativos, que permiten entender la estructura, funcionamiento y relevancia ecológica y social de los bosques de ribera.

Estos bosques constituyen corredores ecológicos que conectan ecosistemas y sostienen una gran biodiversidad, estabilizan márgenes, favorecen el equilibrio del cauce, atenúan crecidas, filtran contaminantes y crean microclimas esenciales para la vida acuática y terrestre.

La exposición muestra cómo esta vegetación funciona como depuradora natural, cómo sus raíces fijan sedimentos y reducen la erosión, cómo aportan materia orgánica al cauce y cómo garantizan la funcionalidad ecológica de los ríos a lo largo del tiempo.

Asimismo, la muestra pone el foco en las amenazas actuales que sufren estos hábitats -alteraciones hidromorfológicas, presiones urbanas e industriales, pérdida de vegetación autóctona o proliferación de especies invasoras- y subraya la necesidad de conservar y restaurar estos ecosistemas.

La inauguración de esta exposición supone la primera actividad pública de sensibilización que se desarrolla tras el nuevo convenio de colaboración entre URA e Ihobe, un acuerdo destinado a reforzar las acciones educativas y divulgativas en materia de aguas a través de la red Ekoetxea.

El acuerdo permitirá desarrollar contenidos para la sensibilización y capacitación ambiental en materia de aguas, como la formación de trabajadores en la red Ekoetxea, el diseño de nuevas experiencias educativas, desarrollo de aulas de río, promoción de itinerarios y senderos del agua, exposiciones temáticas itinerantes, y la celebración anual del Día Mundial del Agua.