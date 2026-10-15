URA inicia las obras de restauración del arroyo Sel en Sopuerta

Obras para restaurar el arroyo Sel en Sopuerta. - URA

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca del Agua-URA ha comenzado a restaurar el arroyo Sel, en el municipio vizcaíno de Sopuerta, con el objetivo de recuperar "la funcionalidad ecológica" de un tramo del cauce alterado por una antigua infraestructura ferroviaria y mejorar las condiciones ambientales e hidráulicas del entorno, así como incrementar la seguridad de la vía verde de los Montes de Hierro.

Según ha explicado URA, agencia adscrita al departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, a finales del siglo XIX, la construcción de la línea ferroviaria entre Traslaviña y Castro Urdiales supuso la ejecución de un gran terraplén que cubrió más de sesenta metros del cauce del arroyo mediante una galería de mampostería. La antigua plataforma ferroviaria forma parte actualmente de la Vía Verde de los Montes de Hierro.

Los intensos episodios de lluvia registrados en noviembre de 2019 provocaron importantes daños en esta estructura. En concreto, las inspecciones realizadas pusieron de manifiesto la existencia de derrumbes, roturas de los muros laterales y zonas con hundimiento de la bóveda, "generando una situación de progresivo deterioro tanto para el cauce como para la estabilidad del relleno sobre el que se asienta la vía verde".

Desde URA han precisado que el nuevo trazado del arroyo permitirá evitar el riesgo de obturación que presenta la antigua galería y evitará las afecciones a la vialidad, así como el incremento de la lámina de agua en episodios de aguas altas en el entorno, que afectarían a una vivienda adyacente.

De esta manera, han señalado, "el arroyo podrá volver a desempeñar plenamente su función como corredor ecológico, favoreciendo la movilidad de diferentes especies y mejorando la calidad ambiental del entorno".

Además, la intervención persigue contribuir a eliminar los procesos erosivos asociados al deterioro de la antigua galería y reducirá el riesgo de afección sobre el terraplén que sustenta la Vía Verde.