URA inicia la restauración del río Mape en Busturia a la altura de Alarbin, con 192.635 euros de inversión

Se eliminará una antigua estación de aforo y el salto de agua artificial y se naturalizarán 180 metros de ribera hoy cubierta con escollera

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

URA ha iniciado la restauración del río Mape en Busturia a la altura de Alarbin, que consiste en eliminar una antigua estación de aforo y el salto de agua artificial, así como la naturalización de 180 metros de ribera hoy cubierta con escollera, con una inversión de 192.635 euros.

Según ha informado URA, el proyecto busca renaturalizar el tramo del río mediante la restauración de la conectividad longitudinal y lateral del río, así como reducir las afecciones de la inundabilidad en el entorno. Se trata de procurar que el río albergue mayor biodiversidad y que además se genere un espacio más accesible y agradable para la ciudadanía, ha explicado.

El proyecto de regeneración del entorno del río Mape a su paso por Alarbin cuenta con el asesoramiento medioambiental de la Universidad del País Vasco (EHU).

El rio Mape está incluido en la Red Fluvial de Urdaibai y Zona de Especial Conservación (ES2130006) y con esta actuación se favorecerá la restauración del hábitat fluvial prioritario, como bosques aluviales de alisos o fresnos, así como el hábitat para especies como la rana patilarga (Rana Ibérica) o el visón europeo.

El alcalde de Busturia, Aitor Aretxaga, ha señalado que esta actuación "busca proteger nuestro entorno natural, propiciar su uso sostenible y proteger el patrimonio etnográfico de Busturia". "El río Mape es Zona de Especial Conservación y gracias al convenio que hemos firmado con URA y que cuenta con el asesoramiento de la Universidad del País Vasco, vamos a favorecer la restauración del hábitat fluvial y de especies como la rana patilarga, entre muchas otras", ha destacado.

Además, ha añadido, se va a "regenerar la vegetación de ribera y evitar los riesgos de inundabilidad de zonas de Altamira y San Kristobal que siempre están en riesgo ante las subidas del agua por fuertes lluvias".

Esta actuación se enmarca en la colaboración interinstitucional entre Busturia y URA, mediante la cual se han venido acometiendo actuaciones en el Mape y en el Axpe Amunategi tanto de renaturalización como de reducción de las afecciones de la inundabilidad.