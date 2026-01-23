URA rebaja la cota de la entrada al canal de aguas altas del río en el núcleo urbano de Antzuola (Gipuzkoa) - URA

SAN SEBASTIÁN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca del Agua-URA, adscrita al departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, ha rebajado la cota de entrada al canal de aguas altas del río, construido en 2004 detrás del Ayuntamiento de Antzuola, para reducir la inundabilidad del núcleo urbano de este municipio guipuzcoano.

Según han explicado desde URA, se trata de una pequeña obra para facilitar la entrada del caudal del río, de forma que el volumen de agua de una crecida se reparta entre el cauce principal y el canal de aguas altas. "Se consigue así rebajar la altura de la lámina de agua de las crecidas en el centro urbano del municipio, y desaguar más eficazmente las avenidas en ese entorno", han precisado.

En 2004, el Gobierno Vasco -a través de la entonces Dirección de Aguas- ejecutó en Antzuola una actuación de gran envergadura para reducir el riesgo de inundación del río Deskarga a su paso por el núcleo urbano. El río transcurría cubierto por el centro del núcleo urbano del municipio, bajo el suelo de la Herriko Plaza, desde, al menos, el siglo XIX.

Dada la escasa sección con la que se le dotó, Antzuola "comprobó recurrentemente la insuficiente sección de la cobertura para albergar los copiosos caudales del río en episodios de aguas altas", han apuntado desde URA.

Así, han recordado las graves avenidas registradas - especialmente en 1944, 1983 y 1988 - que "evidenciaron la vulnerabilidad del núcleo urbano frente a los desbordamientos del río Antzuola".

La solución consistió en dotar de mayor sección al cauce en su tramo encajonado, además de descubrir tramos del núcleo urbano, es decir, un encauzamiento de mayor capacidad del río en un tramo de 200 metros - con tramos al aire libre y 106 metros soterrados bajo la Herriko Plaza -, permitiendo aumentar la seguridad hidráulica y proteger a la población residente.

Además, en paralelo al cauce principal, por detrás de la casa consistorial, se habilitó un canal de aguas altas paralelo en cobertura, diseñado para albergar los caudales más voluminosos durante episodios de crecida.

El acceso a este canal de aguas altas incluía desde su origen un aliviadero de hormigón a la que se le dio una cota elevada. Inicialmente, se diseñó para que su función fuera que el río circulase habitualmente por su cauce natural, reservando el paso por el canal únicamente para avenidas excepcionales.

"El umbral de entrada en el canal se construyó a una cota que se ha estimado, tras la experiencia de los años transcurridos, que debía ser rebajada para mejorar su eficacia hidráulica y aliviar más eficazmente las avenidas en ese entorno del Ayuntamiento", han señalado.

Tras analizar la propuesta de rebaje del umbral, tratada con el Ayuntamiento, URA consideró adecuado abordar esta modificación. La actuación permite que la infraestructura funcione conforme a los criterios actuales y favorece una mayor integración ambiental del conjunto. Los trabajos ya han finalizado y se ha comprobado que ha entrado en servicio recientemente.