Uriarte lamenta que el PSOE no reconozca que "la izquierda suma más que la derecha" en el Congreso

Insta al PSOE a que admita que los tiempos de "los gobiernos monocolor en España" ya han pasado y que ahora "estamos en otra época"

El diputado de Unidas Podemos por Bizkaia Roberto Uriarte ha afirmado este lunes que "el problema" por el que el PSOE no acepta un gobierno de coalición con su formación no es que no admita los planteamientos del partido morado, sino que no reconoce que "la izquierda suma más que la derecha" en el Congreso.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Uriarte ha indicado que en Euskadi "estamos acostumbrados a tener gobiernos multicolor o de coalición" y que "es normal llegar a acuerdos" entre diferentes, y ha denunciado que en Madrid existe "una especie de prohibición" para hacer lo mismo, "especialmente con Podemos".

En este sentido, ha considerado que existe "un veto" contra la coalición liderada por Pablo Iglesias para que no entre en un gobierno y que se utilizan "excusas para no tener en consideración lo que han dicho los ciudadanos y sus votos". En su opinión, "toda la prensa de Madrid, que ya sabemos en manos de quienes está, dice todo el tiempo que lo más normal debería ser que Podemos no entrara en el gobierno".

"El problema no es que (el PSOE) no acepte lo que lo que plantea Unidas Podemos, sino que no admite lo que dicen las matemáticas y la democracía, que es que la izquierda suma más que la derecha en el Parlamento, y que para eso hay que ponerse de acuerdo y unirse", ha asegurado.

Así, el diputado vasco ha afirmado que, "si se quiere hacer con alguien un gobierno de cooperación", tal y como plantea el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "lo más lógico es que sea a través de una coalición, conforme a la fuerza de cada, como se hace en el Gobierno Vasco o en los ayuntamientos".

En este sentido, ha indicado que, "si lleváramos todo esto a la situación de Euskadi, pensemos que Urkullu dice que va a hacer un gobierno con el PSE pero que no va a admitir consejeros del PSE, o que los aceptaría pero que no estuviera Idoia Mendia y se pusiera a otro en su lugar". "Se vería como una burrada, pero aquí parece que todo es normal y que se puede decir de todo contra un partido", ha añadido.

"OTRA ÉPOCA"

De esta manera, Roberto Uriarte ha instado al PSOE a admitir que, "aunque en 40 años solo ha habido gobiernos monocolor en España, ese tiempo ya ha pasado y estamos en otra época", en la que, en su opinión, "no es el momento de pensar en gobiernos monolocor", ya que "ahora hay cinco partidos grandes o importantes en el tablero político y no queda otra que llegar a acuerdos, como hacen los partidos de la derecha".

Por último, el diputado de Unidas Podemos ha señalado que no teme una nueva convocatoria de elecciones si finalmente no se logra formar gobierno, aunque ha destacado que no le gustaría una nueva cita con las urnas, porque, en su opinión, "en cierto modo, sería una falta de respeto exigir a los ciudadanos que vuelvan a votar, por no haber sido capaces de hacer una coalición por un veto".

"No es conveniente. Además, no se puede actuar pensando solo en lo que dicen las encuestas o en intereses partidistas. La gente está harta y no quiere volver a tener unas elecciones. Hemos tenido demasiadas elecciones en un corto periodo de tiempo y no es procedente volver a exigir a los ciudadanos que vayan a votar", ha asegurado.