Urkullu convoca elecciones vascas el 21 de abril y afirma que "jamás habría imaginado mayor honor" que ser Lehendakari

Afirma que deja "el mejor legado posible" al próximo Gobierno Vasco y da gracias a Euskadi por todo lo que le ha dado



VITORIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado la convocatoria de las elecciones vascas el 21 de abril y ha afirmado que "jamás habría imaginado mayor honor" que ser presidente del Gobierno Vasco.

Urkullu ha comparecido ante los medios de comunicación, tras la reunión del Consejo de Gobierno "especial", en la que ha transmitido a sus consejeros su decisión de celebrar los comicios el 21 de abril. A la hora de decidir esa fecha ha tenido en cuenta, tal como adelantó ya en el Parlamento Vasco, tres criterios.

El primero de ellos ha sido el cumplimiento del programa de Gobierno comprometido con la sociedad; el segundo "dejar el mejor legado posible al próximo Gobierno Vasco" y al siguiente Lehendakari; y en tercer lugar, "defender el interés general de la sociedad vasca".

Según ha subrayado, el derecto de elecciones se publicará con 54 días de antelación, el próximo 27 de febrero, lo que ha comunicado a la presidenta del Parlamento y a los representantes de los grupos parlamentarios.

En su intervención, ha recordado que el 15 de diciembre de 2012 juró su cargo como Lehendakari en Gernika, y ha afirmado "con sinceridad: jamás habría imaginado mayor honor". "Asumí ante la sociedad vasca un compromiso basado en el trabajo duro, el rigor y la responsabilidad. He procurado ser siempre fiel a la dignidad que, tanto el Parlamento como el Gobierno Vasco, merecen como máximas instituciones representativas de la sociedad", ha asegurado.

Iñigo Urkullu ha señalado durante todos estos años "ha defendido Euskadi y los intereses de la sociedad vasca por encima de todo lo demás, son toda sinceridad, abordando la vía del acuerdo". "He intentado dar lo mejor de mí", ha aseverado.

AGRADECIMIENTO

Tras mostrar su "reconocimiento y agradecimiento es a la sociedad vasca", ha recordado que se han vivido "momentos de gran dificultad", con "crisis que se han sucedido una tras otra". "Nunca me he permitido que esta espiral de crisis y dificultades fuera una excusa para no hacer nuestra labor de la mejor manera posible. Nuestra obligación ha sido siempre ofrecer respuestas y obtener resultados. De ello depende el bienestar de nuestras vecinas y vecinos", ha enfatizado.

Iñigo Urkullu ha apuntado que, en este tiempo, la sociedad ha mantenido la confianza en el Gobierno Vasco". "Legislatura a legislatura hemos sentido crecer ese depósito de confianza. Lo agradezco en mi nombre y en el de todas y cada una de las personas que me han acompañado en esta tarea", ha remarcado.

Además, ha dicho que, "superando sus diferencias, y siempre a través de la discreción y el acuerdo", tanto el PNV como el PSE-EE, han compartido "estrategia y objetivos de país". "La defensa de los intereses de Euskadi por encima de todo. Hemos avanzado, el autogobierno se ha extendido con once nuevas competencias y el Gobierno español ha asumido, por primera vez, el compromiso de culminar el Estatuto de Gernika", ha añadido.

Según ha recordado, se ha "fortalecido" el Concierto Económico, y se cuenta "con un protocolo de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra y un Memorándum de Entendimiento con Iparralde", así como memorándums "con socios estratégicos en el mundo". "Hemos impulsado Pactos sociales en Euskadi y nos hemos adherido a objetivos de organismos internacionales", ha citado.

121 LEYES

Urkullu ha resaltado que se han aprobado un total de 121 leyes estas tres legislaturas, un 85% con acuerdo con otros partidos de la oposición.

"Este es el sentido de la política: diálogo y entendimiento entre diferentes; estabilidad; lograr puntos de encuentro por el bien de la sociedad, tratando de representar, de la mejor manera posible, la diversidad de nuestro país.

El Lehendakari ha destacado que Euskadi ha salido "adelante" y se ha avanzado "en bienestar, calidad de vida, autogobierno", de manera que Euskadi Basque Country "se ha situado mejor en el mundo"

Según ha apuntado, tiene "nombre y experiencia" en todo el mundo y se acoge a Euskadi "con interés y respeto". En este sentido, ha afirmado que ven "con orgullo" que el "buen nombre" del pueblo vasco se está "extendiendo a los cuatro vientos".

Tras subrayar el compromiso que siempre han tenido con las personas, ha recordado a quienes han perdido la vida a lo largo de los años y ha citado a Joaquín Beltrán y Alberto Soraluce, fallecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, a todos lo que murieron durante la pandemia, uno de los momentos "más complicados" que les ha tocado vivir, así como a todas las mujeres asesinadas o maltratadas. "Seguiremos trabajando por una sociedad que destierre la lacra de la violencia contra las mujeres, y practique la igualdad efectiva", ha añadido.

EMPLEO

Iñigo Urkullu ha destacado que el compromiso con las personas lo han aplicado cada día, con tesón, para alcanzar los objetivos de país y, entre ellos, ha citado el empleo, y ha precisado que, si en diciembre de 2013 trabajaban en Euskadi 875.161 personas a finales de 2023 eran 1.012.947.

"Todos tenemos derecho a trabajar en las mejores condiciones posibles. Hemos contribuido a ello, y debemos seguir mejorando", ha indicado, para citar a autónomos, a quién trabaja en cooperativas, en la economía social, en pymes o en grandes empresas.

A su juicio, ese tejido productivo "permite progresar, crecer y lograr recursos para garantizar los servicios públicos" y, tras agradecer la labor de todos los servidores públicos, ha indicado que salud, educación, protección social, seguridad, movilidad, actividad cultural o deportiva son "la base del bienestar" y el "bien común".

Iñigo Urkullu ha destacado los principales "hitos" de estos doce años que ha resumido en tres ideas, empleo, superación y, por último, respeto cohesión y convivencia. En este sentido, ha indicado que ha sido un "gran logro colectivo" reducir la tasa de paro, que ha sido una "tarea difícil, más todavía en un contexto de crisis y guerras" y se ha logrado responder "a la principal inquietud de la ciudadanía".

También ha citado la superación porque después de una concatenación de crisis y guerras "gravísimas, inéditas y globales", Euskadi ha salido "fuerte" de esta coyuntura. "Fuertes en equilibrio social, en actividad económica e industrial y fuertes para seguir mejorando nuestros servicios públicos", ha añadido.

FIN DE LA VIOLENCIA

Como tercera idea, ha destacado el respeto, cohesión y convivencia y ha subrayado que Euskadi vive en paz y ha "dejado atrás la pesadilla del terrorismo y la violencia. "ETA ha desaparecido de nuestras vidas para siempre. Vivimos sin la barbarie, sin ver hijas e hijos llorando porque están enterrando a su madre o a su padre. Ha llegado con muchas décadas de retraso y todavía queda mucho por hacer para que nunca vuelva a germinar el odio y la violencia", ha dicho.

Urkullu ha dicho que recuerda "cada día" a todas las víctimas del terrorismo y la violencia, y su solidaridad permanece como "recuerdo y denuncia de una injusticia que jamás se debió producir y que nunca más se debería repetir".

"Es un honor poder legar una Euskadi más avanzada y más justa a quienes nos sucederán, una Euskadi asentada en los valores del respeto, la cohesión y la convivencia. He trabajado lo mejor que he sabido. Buscando en cada decisión, en cada momento, lo que sinceramente creía mejor para nuestra sociedad. Espero haber procedido con el debido respeto, así lo he intentado siempre", ha señalado.

Urkullu ha aprovechado para pedir "perdón por mis errores" y dar las "gracias a Euskadi" por todo lo que le han dado. El Lehendakari ha señalado que hoy "no se acaba nada" y seguirán dando "lo mejor" que tienen hasta el último día. "Ha sido un honor hacer este recorrido con todos vosotros. Gracias de todo corazón, ha concluido.