Urkullu dice que "Europa no puede permitir que su conexión ferroviaria dependa de los caprichos de un Estado miembro"

Subraya que el retraso de la conexión Burdeos-Dax para el año 2042 "pone de manifiesto las incongruencias del Gobierno francés"



VITORIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado este viernes que, "tanto el Estado francés como el español, están incumpliendo sus compromisos" sobre la conexión ferroviaria del Arco Atlántico, y ha señalado que el retraso de la conexión Burdeos-Dax para el año 2042 y "no poner fecha" para enlazar Dax con Hendaia, supone "quebrar de forma flagrante los compromisos adquiridos, y pone de manifiesto las incongruencias del Gobierno francés". "Europa no puede permitirse que su conexión ferroviaria, una de las apuestas más importantes del continente, dependa de los caprichos de un Estado miembro", ha defendido.

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, el parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio y el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez han preguntado al lehendakari sobre las conclusiones del encuentro convocado este pasado lunes por Urkullu como presidente de la Comisión del Arco Atlántico con los presidentes de Galicia, Asturias y Cantabria.

Urkullu ha explicado que el Gobierno Vasco "observa con preocupación cómo el centro de gravedad de Europa se está desplazando hacia al Este en detrimento de la fachada atlántica" y "corre el riesgo de quedar fuera de juego, relegados en cuestiones estratégicas y perder capacidad de influencia". "No debemos permitir que esto ocurra y resulta necesario que demos un paso al frente. Nos encontramos en un momento crítico y es hora de revertir esta situación. El Arco Atlántico debe mantenerse conectado a Europa", ha insistido.

En este sentido, ha denunciado que, "tanto el Estado francés como el español, están incumpliendo sus compromisos, que han ido dilatando en el tiempo, condicionando las políticas de manera muy negativa", y ha citado el retraso de la conexión Burdeos-Dax para el año 2042 y "no poner fecha para enlazar Dax con Hendaia", para afirmar que "conducen a vislumbrar nuevos y graves incumplimientos".

"Este anuncio supone quebrar de forma flagrante los compromisos adquiridos años atrás, y pone de manifiesto las incongruencias del Gobierno francés. Europa no puede permitirse que su conexión ferroviaria, una de las apuestas más importantes del continente, dependa de los caprichos de un Estado miembro. Una materia tan delicada no debe estar expuesta a tantos cambios, a tanta improvisación; sencillamente, no es serio", ha reiterado.

Urkullu ha explicado que los cuatro propósitos que han trasladado el pasado lunes a la presidencia de la Comisión del Arco Atlántico son en primer lugar, solicitar al presidente Sánchez que durante la presidencia española del Consejo de la Unión, el Consejo Europeo mande a la Comisión desarrollar una estrategia macrorregional para el Atlántico.

En segundo lugar, que la presidencia de la Comisión Arco Atlántico demande el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la declaración de la cumbre franco española del mes de enero; en tercer lugar, movilizar a los agentes económicos y sociales de los países, comunidades y regiones del Arco Atlántico para que se impliquen y respalden de manera activa nuestros objetivos compartidos.

Por último, se ha acordado compartir estos objetivos con el conjunto de la Comisión Arco Atlántico, conformada por 60 millones de habitantes, el 12% de la población europea, y con presencia en cinco Estados: Irlanda, Reino Unido, Francia, España y Portugal.

CARTAS A ESPAÑA Y FRANCIA

Urkullu ha recordado que antes de la cumbre hispanofrancesa celebrada en Barcelona, envió una carta al presidente Pedro Sánchez y también al de Francia, Emmanuel Macron, y lo ha vuelto a hacer esta semana a ambos para trasladarle los acuerdos alcanzados por las cuatro comunidades este pasado lunes y ante la decisión de la comisión de infraestructuras de Francia de retrasar la conexión ferroviaria del Corredor Atlántico.

Asimismo, ha informado de que el próximo lunes se va a celebrar una nueva reunión de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra en la que también se abordarán estas cuestiones, y ha asegurado que el presidente de Nueva Aquitania es una persona "absolutamente comprometida" con los objetivos expuestos.

"La ciudadanía necesita que demos respuesta a sus necesidades, también tomando en consideración el espacio europeo y nuestro futuro compartido. Esto es lo que se nos exige y es lo que estamos haciendo a través de este marco colaborativo entre Euskadi, Galicia, Asturias y Cantabria", ha señalado.

Asimismo, ha señalado que la defensa en el Eje Atlántico se asienta en el compromiso institucional, pero ha advertido de que "debe ser una apuesta colectiva que integre el impulso y la participación del conjunto de actores socioeconómicos de cada comunidad autónoma".

"No podemos quedarnos fuera de juego. Llevamos muchos años defendiendo el proyecto europeo e invirtiendo en él. El giro de ejes no nos va a traer nada bueno, ni a nosotros ni a Europa. Los Pirineos no puede ser una frontera sino un puente para nuevas oportunidades", ha indicado.

Al respecto, ha señalado que la iniciativa "no nace para ir contra nadie" sino que es un elemento de presión para ponernos a nosotros mismos en valor". "Las cuatro regiones tenemos objetivos compartidos", ha subrayado antes de afirmar que han "unido sus fuerzas para mejorar los transportes, impulsar la transformación energética, proteger el Océano Atlántico y para seguir impulsando la especialización inteligente y la innovación".

RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS

También ha señalado que el retraso del corredor ferroviario afecta a todas las comunidades que participaron el lunes en el encuentro en Vitoria-Gasteiz. Por ello, ha indicado que acordaron la necesidad de "avanzar" en los proyectos de la Y vasca y sus conexiones con Burdeos y hacia Burgos-Valladolid-Oporto; Coruña-Vigo-Ourense-León; así como Valladolid-León-Gijón; Santander-Bilbao; y Ferrocarril Oporto-Vigo.

"Las cuatro comunidades hemos compartido la necesidad de reclamar que se cumplan las exigencias de la Comisión Europea; esto es, que se cumplan los plazos propuestos para la culminación de la ejecución del Corredor del Atlántico ferroviario core network red básica 2030", ha señalado.

El lehendakari también ha contestado al parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU que espera que Euskadi reciba "pronto" la transferencia de las líneas de cercanías. "También nosotros suspiramos por ello y aspiramos a que podamos abordar lo que beneficie al conjunto de ciudadanos de Enkarterri, entre los cuales me incluyo", ha dicho dirigiéndose a Iñigo Martínez.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha interpelado al lehendakari sobre esta reunión, y ha dicho que comparte que "quedarse fuera no es una opción" y cree que este "es un momento crítico que hay que revertir". "Hoy el elemento esencial es que el Gobierno de Sánchez, que el Gobierno de España, no aísle a una parte de España", ha defendido antes de pedir al lehendakari que solicite al presidente del Gobierno que "se sume a este esfuerzo".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez, por su parte, ha criticado que se apueste "únicamente por la alta velocidad cuando el problema principal, más allá de las velocidades, es el diferente ancho de vía" y ha defendido que "hay más alternativas". Además, cree que la reunión con los presidentes "se quedó coja" en la conectividad interregional, ya que "no hay una propuesta seria" para conectar Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia, y "tampoco hay una definición muy clara del tren Bilbao-Santander".