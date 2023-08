Urkullu reivindica un modelo de Estado "que dé respuesta" a las aspiraciones de Euskadi de "más y mejor autogobierno"

Se compromete a trabajar e invertir para "mejorar" los servicios públicos y superar el millón de afiliados con "un empleo de calidad"



El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reivindicado un modelo de Estado "que dé respuesta" a las aspiraciones de Euskadi de "más y mejor autogobierno", una reclamación "mayoritaria" en la sociedad vasca. Además, se ha comprometido a trabajar e invertir para "mejorar" los servicios públicos y superar el millón de afiliados con "un empleo de calidad".

Urkullu ha señalado que hoy comienza el nuevo curso político, el último de esta legislatura en Euskadi, y en su primera reunión el Consejo de Gobierno ha reflexionado sobre lo que el Ejecutivo vasco ha realizado hasta el momento y ha definido los retos de futuro.

Respecto a los tres anteriores años, ha recordado que "no han sido fáciles" en referencia las sucesivas crisis concatenadas, como la derivada de la pandemia de la Covid-19, la de invasión de Ucrania, la crisis de los carburantes y la energía, y la incertidumbre generada por las subidas de los tipos de interés o la inflación.

A su juicio, se ha sufrido "una espiral de desgracias" y las sucesivas crisis "han zarandeado la estabilidad y condicionado los estándares de bienestar y convivencia". "El constante cambio se ha convertido en compañero de viaje de la vida, que ha dejado una gran huella en todas nosotras y nosotros", ha añadido.

El Lehendakari ha destacado que la ciudadanía quiere "estabilidad", y aspira a mejorar su calidad de vida "cada día un poco más". "No lo hemos tenido nada sencillo. Como sociedad hemos tenido que realizar un gran esfuerzo por lograr este objetivo compartido", ha manifestado.

Iñigo Urkullu ha asegurado que tiene claro que "en Euskadi no nos conformamos". "Aspiramos a vivir bien, a tener una mejor calidad de vida. Es esa manera de hacer, de entender la vida, de dar lo mejor de nosotras y nosotros, lo que nos ha llevado a mejorar, a tener el gran país que tenemos. Pero no nos paramos, no nos permitimos ese lujo. Seguimos trabajando, mejorando cada día un poco más", ha apuntado.

Iñigo Urkullu cree que en ocasiones "resulta imprescindible salir para valorar" lo que se tiene "en casa". "Salir de nuestro día a día para realizar comparaciones, para ver otras realidades. Estoy seguro de que, durante este periodo estival, hemos realizado este ejercicio y hemos llegado a importantes conclusiones", ha afirmado.

De esta forma, ha dicho que hay que "seguir trabajando" porque Euskadi cuenta "con grandes servicios", pero es una "obligación mejorarlos". "Lo seguiremos haciendo. Todos queremos la mejor Sanidad Pública, Seguridad, Servicios Sociales o Educación posibles. Son nuestra piedra angular, lo que nos hace estar orgullosas y orgullosos de nuestro modelo de bienestar", ha señalado.

En su intervención, ha explicado que el Gobierno Vasco seguirá invirtiendo en ello, "aplicando siempre el principio de realismo, sin hipotecar el futuro". "Porque un paso en falso puede tener y tendrá consecuencias que todos sufriremos", ha advertido, para proclamar la necesidad del "rigor y seriedad, sin dar un paso atrás". "Sigue siendo nuestro compromiso", ha explicado.

EMPLEO

Urkullu ha señalado que su Ejecutivo aspira a superar y consolidar el millón de afiliados a la Seguridad Social y continuar creando empleo de calidad, "que ofrezca buenas condiciones laborales y que esté bien remunerado".

"Debemos lograr que nuestro mercado laboral ofrezca buenas salidas a nuestros jóvenes, que están bien preparados, que serán grandes profesionales en un futuro y que esperan su oportunidad para dar el salto. No podemos permitir que tengan que esperar años para lograr un sueldo o contrato digno. Es un debe que tenemos que enfrentar como sociedad, que nos interpela a todas y todos: instituciones y empresas", ha resaltado.

En su opinión, "tener unas buenas condiciones laborales es la mejor política social" que se puede aplicar. "Cuanto mejor sean, más facilidades tendrán para emanciparse y construir el futuro que deseen: solos, en pareja o creando una familia", ha puntualizado.

También se ha comprometido a que el Gobierno Vasco siga siendo

"compañero de viaje de pequeñas, medianas y grandes empresas". "Continuaremos apostando por las personas emprendedoras que hacen crecer este país, fomentando siempre la cultura del esfuerzo. Nuestro objetivo es que Euskadi siga siendo un ecosistema propicio para las personas que se atrevan a dar el paso y un lugar en que las empresas puedan encontrar las oportunidades que necesiten; empresas que inviertan, innoven y exporten", ha subrayado.

VIVIENDA E IGUALDAD

El Lehendakari se marca también como objetivo "seguir apostando por su política de vivienda", que en Euskadi "lleva desarrollándose más de 30 años". "Seguiremos intensificando la promoción de vivienda pública y garantizando el derecho subjetivo", ha enfatizado.

Inigo Urkullu garantiza, asimismo, que avanzará en el progreso socioeconómico de Euskadi, "todo ello desde la perspectiva de la sostenibilidad económica, medioambiental y social".

Por ello, ha dicho que se profundizará en el modelo de Desarrollo Humano Sostenible, alineados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos. "No existe un planeta 'B' y nuestro compromiso ha de ser nítido en este sentido", ha aseverado.

En su discurso ha abogado por incrementar la inversión pública en Investigación y desarrollo tecnológico, en línea con el compromiso del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, con el fin de crear "las mejores condiciones para promocionar el talento y atraer el del exterior".

ARCO ATLÁNTICO

Otra apuesta estratégica es la de impulsar el Arco Atlántico, porque Euskadi "no puede quedar fuera de la mesa de decisiones europeas". Por ello, ha apelado, de nuevo, a unir fuerzas para constituir la Macro-región Atlántica.

La elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos para 2024 es un objetivo a corto plazo que tratarán de que sean lo más consensuado "posible" con los grupos parlamentarios. "Si todo va bien, Euskadi tendrá sus presupuestos aprobados, adaptados a las necesidades de las personas y al progreso socio-económico", ha indicado.

ESTADO

A su juicio, la situación política en el Estado plantea una pregunta que debe ser aclarada en los próximos dos meses, ya que, para formar mayoría en el Congreso será necesario el apoyo de los partidos nacionalistas de Euskadi, Catalunya y Galicia.

A su juicio, esto permite abrir una nueva oportunidad, a través del diálogo político e institucional, para abordar, por supuesto, lo que la Transición "no resolvió bien en relación con la cuestión territorial del Estado", en alusión a la creación de "un nuevo modelo de Estado que dé una respuesta más adecuada y justa a la realidad actual".

En esta línea, ha destacado que en Euskadi hay una amplia mayoría partidaria de lograr "más y mejor autogobierno". Por ello, ha llamado a "darle respuesta, buscando el consenso más amplio posible", tal como recoge el programa el Gobierno Vasco.

El Lehendakari ha reivindicado, además, un modelo de Estado "que dé respuesta", también, "a la situación actual y a las aspiraciones de Euskadi". "Un modelo que dote de más entidad y capacidad a las instituciones vascas, que permita tomar las decisiones desde un ámbito más cercano, más local, desde donde se tiene mayor conocimiento de la realidad", ha defendido.

Iñigo Urkullu ha recordado, en este sentido, que esta aspiración se encuentra recogida en el Programa de Gobierno en el que se reafirmó, para la presente legislatura, el compromiso del Ejecutivo "para ampliar y mejorar el autogobierno de Euskadi".