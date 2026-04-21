El uso de los servicios de Euskotren se duplica por la final de Copa y la celebración de la victoria de la Real Sociedad

Varios aficionados de la Real Sociedad durante la celebración del equipo por la victoria en la Copa del Rey, a 20 de abril de 2026, en San Sebastián - Arnaitz Rubio - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios ofrecidos por Euskotren los pasados sábado 18 y lunes 20 para facilitar los desplazamientos a los actos organizados alrededor de la final de la Copa del Rey y la posterior celebración de la victoria de la Real Sociedad fueron utilizados por más del doble de personas que en días ordinarios -sin eventos-.

En un comunicado, Euskotren ha detallado que durante los dos días la estación donostiarra de Amara superó las 55.000 validaciones, de las cuales 41.500 procedían del Topo y 13.500 del tramo Zumaia-Amara. Esta cifra supone un incremento del 104%.

La mayor afluencia de gente se registró este pasado lunes para acompañar al equipo en la celebración con 33.114 validaciones en Amara, frente a las 15.500 que se realiza cualquier lunes, lo que significa un crecimiento del 114%.

Del total de viajes que se efectuaron en esta jornada, 23.675 correspondieron a la línea del Topo (Lasarte/Oria - Hendaia) y 9.439 al tramo Zumaia-Amara de la línea general de Euskotren.

Con el objetivo de ofrecer una alternativa de transporte público para poder disfrutar del partido y de los actos organizados en la fan-zone de San Sebastián, el sábado 18 se reforzó el servicio de trenes diurnos y nocturnos, y el resultado fue un incremento del 90%. Casi 22.000 personas eligieron el tren para sus desplazamientos, 17.850 en el Topo y 4.101 en el tramo Zumaia-Amara.