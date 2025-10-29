Los usuarios otorgan una puntuación de 8,8 puntos sobre 10 al servicio de emergencias 112 SOS Deiak

El 94% de las personas usuarias consultadas considera que las y los operadores entendieron completamente su situación - IREKIA

VITORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos otorgan una puntuación media de 8,81 puntos sobre 10 al servicio telefónico 112 (Urgencias/SOS Deiak), según un estudio de la empresa Gizaker realizado a instancias del Gobierno Vasco.

La investigación, que se ha llevado a cabo mediante la técnica de entrevista telefónica a partir de una muestra de 900 personas usuarias del servicio 112, otorga una nota de 9,07 el nivel de cortesía y amabilidad mostrado por los operadores y operadoras, mientras que el 86,6% de los entrevistados se muestra conforme con el tiempo dedicado a atender las diferentes llamadas, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado

En cuanto a la efectividad del servicio, el 94% de las personas usuarias consultadas considera que las y los operadores entendieron completamente su situación. En este sentido, el estudio revela que el 98% de las mismas volverían a utilizar el servicio 112 en caso de emergencia.

Los principales motivos de las llamadas efectuadas por las personas encuestadas al 112 respondieron a diferentes casuísticas, destacando, entre otras, las urgencias médicas, los peligros detectados en la vía pública, los accidentes de tráfico y los accidentes de personas.

El 96,9% de las personas que llamaron al 112 lo hicieron través del teléfono móvil y el 77% de las personas lo hicieron para que atendieran otra persona o situación.

LLAMADAS CONTESTADAS A LA PRIMERA

Las llamadas del 92,6% de las personas usuarias se contestaron a la primera. El 46,7% de las llamadas duraron menos de dos minutos, el 37% entre 2 y 5 minutos y el 10,6%, más de 5 minutos. El 94% de las personas que llamaron al 112 creen que el o la operadora que atendió la llamada entendió claramente su situación y necesidades y el 89% de las personas considera que la persona que atendió la llamada actuó con empatía. Además, el 93,7% de las personas que llamaron al servicio telefónico 112 pudo comunicarse en la lengua que eligió.

La encuesta realizada recoge que para el 75,2% de las personas usuarias del servicio de emergencias 112 se resolvió su situación de emergencia de manera efectiva y en un tiempo adecuado (86,6%). El 98,2% de las personas volvería a utilizar el servicio de emergencias 112.

En el capítulo de mejora, el estudio pone el acento en que tan solo el 21.4% de las personas consultadas admitieron conocer la aplicación de SOS Deiak.

MÁS DE 816.000 LLAMADAS

El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS Deiak, proporciona a todos los ciudadanos y ciudadanas un sistema de ayuda en situaciones de emergencia a través del teléfono 112, con independencia de la naturaleza de la emergencia en la que se encuentren. El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi atendió en 2024, a través del teléfono 112, 816.975 llamadas y gestionó 250.276 incidentes.

El 112 es un número único para emergencias, disponible las 24 horas del día, 365 días al año y gratuito, sin coste alguno para las personas usuarias.

Además, la ciudadanía se puede descargar la aplicación del 112 SOS Deiak con el que se puede comunicar directamente con el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, a través de una llamada telefónica al 112 que incluirá la posición GPS o, si no es posible, mediante un acceso sin voz en el que se debe seleccionar el tipo de emergencia clasificada en cuatro grupos: accidente, urgencia médica, fuego y robo-agresión. Un chat posterior también permite precisar mejor la emergencia, que se puede personalizar.

La funcionalidad 112 Inverso también permite el envío de alertas geolocalizadas a la población a través de la aplicación. Si se instala la aplicación en el móvil y se activa la geolocalización, se podrá recibir información e instrucciones precisas para saber cómo actuar en situaciones de emergencia.

La aplicación también dispone de la función Camino Seguro, cuyo objetivo es acortar los tiempos invertidos en las tareas de búsqueda de personas mayores, senderistas o ciclistas solitarios, mediante el acceso voluntario al 'track' de los últimos minutos de trayecto.