Varios contenedores quemados en Bilbao en las protestas contra el acto de Vito Quiles, que lo ha suspendido

Contenedor quemados tras manifestación estudiantil en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios contenedores han sido quemados en las inmediaciones de la Universidad de Deusto, en Bilbao --donde a las 19.00 horas se preveía que celebrara un acto el agitador Vito Quiles--, tras una concentración que han protagonizado cientos de jóvenes que protestaban contra "los provocadores fascistas".

Quiles ha anunciado la suspensión del acto en las redes sociales tras hablar con el jefe del dispositivo de la Ertzaintza, que le ha advertido de "un riesgo muy elevado" de altercados en la capital vizcaína.

Dos marchas en rechazo al acto de Vito Quiles han partido este lunes por la tarde de diferentes puntos de Bilbao para confluir a las 17.00 horas en la Universidad de Deusto, donde se ha realizado una concentración con pancartas en las que se leía: 'Euskal Herrian Faxismoari Ez (No al fascismo en Euskal Herria), ni un paso atrás' y 'Probokatzaile faxisten aurka klase batasuna' (Contra los provocadores fascistas, unidad de clase).

En las inmediaciones del campus, cerrado ante la previsión de incidentes con motivo del acto de Quiles, los participantes en la movilización, muchos de ellos vestidos de negro y con capuchas, han tirado cohetes y petardos, y han quemado varios contenedores, uno de obra en la calle Francesc Maciá, y varios de basura en la Avenida Lehendakari Agirre.