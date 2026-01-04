Los vascos gastarán de media 23,82 euros en el sorteo de 'El Niño'

Archivo - Un hombre sostiene cinco décimos para el Sorteo Extraordinario del Niño - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi tiene consignados 265.657 billetes para el sorteo extraordinario de 'El Niño' de este martes, lo que supone un valor total de 53.131.400 euros y una media de gasto de 23,82 euros por habitante, 5,05 euros más que la media nacional que se sitúa en 18,77 euros, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.

A falta de conocer los datos reales de venta que se produzcan finalmente, Euskadi es la sexta comunidad con mayor consignación por habitante.

De entre los tres territorios históricos, Bizkaia tiene la mayor consignación por habitante (31,13 euros) con un total de 180.571 billetes. En Álava la media es de 18,35 euros, con 31.121 billetes, y en Gipuzkoa, 14,76 euros con 53.965 boletos.

En el sorteo del año pasado la venta final en Euskadi fue de 47.547.520 euros, con una disminución del 0,12% del gasto en este sorteo con respecto al año 2024. El gasto por habitante para el sorteo extraordinario del 6 de enero de 2025 fue de 21,32 euros.

Entre los municipios vascos más agraciados con el primer premio, Bilbao se sitúa en primera posición tras haber obtenido 18 primeros premios, San Sebastián es el segundo con 9 y Getxo es el tercero con 3 primeros premios. La última vez que el primer premio cayó en Euskadi, en 2024, lo hizo repartido en cuatro municipios: San Sebastián, Plentzia, Llodio y Oyón.