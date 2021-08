Los vascos que hayan superado la covid-19 solo deberán esperar dos meses para vacunarse

Gobierno Vasco defiende que "ahora no es el momento de rebajar" las medidas impuestas por el LABI

El viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, José Luis Quintas, ha anunciado que los vascos que hayan pasado la covid-19 podrán pedir cita para vacunarse al cumplirse los dos meses desde que superaron la enfermedad y no tendrán que aguardar seis meses, tal como sucedía hasta la fecha.

Según ha dado a conocer, al existir "más huecos libres que gente que pide vacunarse", es posible "adelantar" estas vacunaciones, de tal forma que "no se ocupan las dosis de personas que no tienen ninguna inmunidad".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Quintas ha analizado el impacto de la pandemia en Euskadi y el impacto de la quinta ola.

Respecto a las plazas libres que hay en la actualidad para poder vacunarse en Euskadi, Quintas ha reconocido que son más que las de la semana pasada, por lo que superarían las 60.000. El aumento no estaría atribuido al hecho de que no se pidan más citas, sino a la mayor llegada de vacunas.

En este contexto, ha valorado que el rechazo a vacunarse es "muy bajo" en Euskadi, de poco más del 1% de la población, aunque otra cosa es no coger cita, cuestión que el caso en algunos jóvenes ha atribuido a las vacaciones o al hecho de tener planes ya establecidos.

"Lo que pensamos es que quien tiene que coger ahora cita es gente joven que percibe la posibilidad de contagio de una manera menos angustiosa que la gente de más edad. Creen que contagiarse no es tan malo, pero se equivocan porque también se dan casos de covid persistente y de complicaciones graves", ha alertado.

Respecto a la vacunación de quienes ya han superado la covid-19, Quintas ha destacado que, desde este jueves, estas personas podrán pedir cita para vacunarse en cuanto cumplan los dos meses desde que superaron la enfermedad.

"Ya no es necesario esperar seis meses y este período se acorta a dos meses, lo que no conculca el principio de equidad para dar preferencia a quien no tiene inmunidad frente a quien tiene una inmunidad adquirida", ha defendido.

Tal y como ha detallado, hasta la fecha se retrasaba la vacunación de estas personas hasta los seis meses, pero en el actual momento, al existir "más huecos libres que gente que pide vacunarse", es posible "adelantar" estas vacunaciones. "Nos parece una medida adecuada ya que no va a retrasar al resto", ha incidido, para añadir que en las próximas horas recibirán un SMS de Osakidetza para poder coger cita.

Cuestionado por los nacidos en 2009 que han recibido ya la primera dosis de la vacuna, aunque aún no han cumplido los doce años de edad, Quintas ha defendido que Osakidetza "no ha llamado a estos jóvenes", sino que "se abrió la agenda de citación desde los 12 hasta los 16 años".

"Las agendas cuando se llama por grupos de edad lo que se hace es validar el año de nacimiento, no el día de tu cumpleaños. Lo que pasa es que la ficha técnica de Moderna y Pfizer dice que, expresamente, no se vacune antes de cumplir los 12 años aunque se cumplan en el mismo año. Eso llevó a que gente pidió la cita sin cumplir los 12 años. De todas formas se han mantenido las citas de agosto porque no es un problema mayor", ha concretado.

Asimismo, ha confiado en que al inicio del curso escolar el porcentaje de vacunación de los alumnos mayores de 12 años "sea absolutamente mayoritario" y por debajo de esta edad dependerá de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento.

Además, ha reconocido que el incremento de contagios de la covid-19 habido en las últimas jornadas en Vitoria "claramente" estaría vinculado a las 'no fiestas' de la Virgen Blanca.

Por otro lado, ha lamentado que se mantiene "una tensión alta" en las Unidades de Cuidados Intensivas de Euskadi para lo que se debiera tener a estas alturas, con un repunte que el Departamento no esperaba padecer: "Estamos mejor que el anterior pico, pero esto no se debe banalizar. Se sigue muriendo gente, también jóvenes".

De este modo, ha defendido que "ahora no es el momento de rebajar" las medidas impuestas por el LABI, ya que los datos actuales de contagios son "peores" que cuando se adoptó la última modificación el pasado mes de julio.

"No tiene sentido aflojar las medidas estando peor. Apretarlas más tampoco, ya que tampoco hay herramientas como para hacerlo. Cuando las tasas de contagio bajen por debajo de 300 o 200, ya se verá", ha manifestado.

Por último, y ante la posibilidad de que se establezca una tercera dosis de la vacuna, Quintas ha recordado que no es un debate "artificial", pero "siempre hay intereses y grupos de interés". "El debate está ahí, pero por ahora no hay ninguna evidencia. Ni la OMS ni la EMA se han pronunciado", ha recordado.