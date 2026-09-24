Los vascos hicieron un millón de viajes en el segundo trimestre y fueron los más viajeros, 1.223 por 1.000 habitantes

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BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en el País Vasco realizaron 1.036.464 viajes en el segundo trimestre y, eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los vascos fueron los más viajeros, con 1.223 viajes por cada 1.000 habitantes, según los datos hechos públicos por el INE.

En el conjunto de España, los residentes contabilizaron 46.918.997 viajes, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2025. Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional aumentaron un 1,0% y los realizados al extranjero un 2,0%. Los viajes realizados por Negocios y otros motivos profesionales aumentaron un 11,1% y los realizados por Otros motivos un 2,4%.

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el segundo trimestre fueron Andalucía (16,8% del total), Cataluña (13,6%) y Comunitat Valenciana (11,0%). En el caso de Euskadi, concentró el 2,2% de esos viajes.

En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en Comunidad de Madrid supusieron el 17,8% del total. Por detrás se situaron Cataluña (17,4%) y Andalucía (15,0%). En el caso de Euskadi fue un 5,9%.

Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en País Vasco (1.223 viajes por cada 1.000 habitantes), Aragón (1.188) y Comunidad de Madrid (1.136).

El gasto total de los viajes del segundo trimestre fue de 15.729,5 millones de euros en el conjunto del Estado y en Euskadi fueron 325 millones

El gasto medio diario por los residentes en el País Vasco que viajaron fue de 95 euros y el gasto medio por persona se elevó a 314 euros.

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (121 euros) y Cataluña y Cantabria (ambos 104). Y los menores en Comunidad Foral de Navarra y Extremadura (ambos 87 euros) y Comunitat Valenciana (91).