Vecinos y agentes sociales renuevan la pista deportiva de Juan Carlos Guerra en Bidebieta de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y agentes sociales han renovado la pista deportiva de Juan Carlos Guerra en Bidebieta de San Sebastián, en el marco del proyecto 'Bidebieta margotu eta jolastu'. La inauguración será este próximo domingo.

El concejal donostiarra de Deportes, Iñigo Gabarain, ha explicado que la inauguración contará con un festival callejero que combinará baloncesto, pintura, música y danza. El programa Auzo Kirola, impulsado por Donostia Kirola, apoya proyectos participativos en los barrios que sitúan la actividad física como eje y, a la vez, persiguen objetivos vinculados con la salud, la inclusión, la cultura, la educación y la regeneración urbana.

En Bidebieta, la iniciativa ha contado con la implicación de entidades locales y vecinales como Bideberri, La Salle, Kontadores, Adsis, Fundación Larratxo y Guardaplata, y con la colaboración de Jump the Line.

La pasada semana los vecinos eligieron la frase representativa del proyecto y participaron en el pintado de las paredes de la pista, transformando el espacio con carácter comunitario. La inauguración de la intervención y la culminación del proyecto tendrá lugar el domingo 5 de octubre en la pista Juan Carlos Guerra, con actividades abiertas al público de todas las edades.

Gabarain ha señalado que "proyectos como 'Bidebieta margotu eta jolastu' demuestran que el deporte es una herramienta potente para cohesionar barrios y mejorar la vida cotidiana". "Cuando la ciudadanía participa en la transformación de su espacio, el resultado es un entorno más seguro, vivo y accesible para la práctica deportiva de todas y todos", ha concluido.