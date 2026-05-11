Vecinos de Berango denuncian "sanciones abusivas" por participar en una protesta contra el parking de Lantzarte

BILBAO 11 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación vecinal Lantzarte Bizirik ha denunciado las "sanciones abusivas de 602 euros" impuestas a participantes en una protesta en defensa de la campa de Lantzarte el 4 de agosto de 2025, en la que "una veintena de vecinos paralizaron durante unas horas las obras del parking".

Desde la asociación han explicado que la paralización de las obras se produjo cuando "las máquinas empezaban a derribar y arrancar de cuajo los árboles de la campa", unos frutales que "llevaban allí más de 30 años y constituían un espacio natural y de convivencia ampliamente utilizado por el barrio" pero que "ahora se ha convertido en un parking".

Según ha indicado, la Policía Local identificó a las personas que estaban en la protesta y les indicó que podrían ser sancionados, pero "en ningún caso instó a los vecinos a abandonar la zona ni hubo ningún tipo de resistencia a la autoridad".

Desde la asociación Lantzarte Bizirik han subrayado que "resulta especialmente grave que estas sanciones se activen precisamente ahora, después de que se haya confirmado la voluntad de seguir adelante por la vía contencioso-administrativa para esclarecer la legalidad del proyecto y depurar posibles responsabilidades".

"AMADRENTAR"

Desde el vecindario, han indicado, "se interpreta esta actuación como un intento de coartar y amedrentar con sanciones absolutamente abusivas y desproporcionadas, y de provocar desgaste y desmovilización entre quienes han defendido de forma pública y colectiva el patrimonio común del barrio".

"Consideramos inaceptable que, en lugar de fomentar el diálogo y la participación vecinal, se responda con medidas punitivas contra personas que han ejercido la protesta social y la defensa del entorno de una forma pacífica y siempre desde la búsqueda del dialogo y el consenso", ha apuntado la asociación.