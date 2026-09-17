Vecinos de 'Los Ochos' de Erandio (Bizkaia) y LAB llaman a una manifestación el día 24 para defender sus hogares

Vecinos de 'Los Ochos' de Erandio (Bizkaia) - LAB

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de 'Los Ochos' de Erandio (Bizkaia) y el sindicato LAB han llamado este jueves a los y las vecinas del municipio a salir a la calle el próximo jueves 24 de septiembre y participar en la manifestación que partirá a las 19.30 horas desde la plaza de Los Ochos para defender sus hogares.

Según han informado en una comparecencia pública esta tarde, más de 120 familias en régimen de alquiler están en riesgo de ser expulsadas de sus viviendas "a raíz de que el fondo buitre Mosaic las haya comprado con el objetivo de hacer negocio a costa de personas que han construido su vida en ellas durante largos años".

Previamente, estas viviendas eran propiedad de InmoCaixa, empresa dedicada a gestionar la cartera inmobiliaria de La Caixa, que recientemente vendió todas ellas en lote al fondo buitre Mosaic. Esta última se niega a renovar los contratos de alquiler vigentes, por lo que las personas que viven en esas casas se encuentran en riesgo de ser expulsadas de ellas.

El fondo quiere vender las viviendas a un precio que para muchos y muchas de las actuales inquilinas es "inasumible". Además, "han ejercido presiones y amenazas para lograr que las viviendas queden vacías cuanto antes", han denunciado los afectados.

Por ello, exigen al fondo 'buitre' que se siente a negociar una renovación colectiva con contratos de alquiler ajustados a los ingresos de los actuales arrendatarios.

También han querido señalar la responsabilidad de las instituciones, ya que "hace dos años hubo oportunidad de declarar al municipio de Erandio zona tensionada, pero no se hizo así y el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida para reducir el precio de la vivienda ni facilitar el acceso a ella".

Por ello, piden al Ayuntamiento de Erandio que acelere la declaración de Zona Tensionada para poder valerse de la prórroga y que puedan realizar el proceso de negociación con Mosaic sin la amenaza de desahucio. A su vez, solicitan tanto al Ayuntamiento como al Gobierno Vasco que intermedien en este conflicto y tomen las medidas necesarias para buscar una solución. La forma permanente sería que Los Ochos pasen a ser propiedad pública y por lo tanto parte del parque público de alquiler.