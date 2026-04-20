El vehículo itinerante de Policía Nacional ha expedido 6.881 DNI y 2.551 pasaportes en 77 localidades vascas en un año

Marisol Garmendia en el balance del primer año del Vehículo Integral de Documentación - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional ha expedido 6.881 DNI y 2.551 pasaportes en 77 localidades vascas durante su primer año en activo, en el que ha prestado más de 260 servicios de forma itinerante que han ahorrado desplazamientos a la ciudadanía vasca para la renovación de documentos.

La delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, ha comparecido en Bilbao para dar a conocer las principales cifras del balance de este primer año, que ha calificado de "muy positivo" porque ha facilitado la expedición de documentos a quienes viven en localidades alejadas de las grandes ciudades.

El servicio inició su andadura el 8 de abril de 2025 en Ermua y, en palabras de Garmendia, "el objetivo del servicio que ofrece la Policía Nacional se está cumpliendo" ya que, ha subrayado, "con este vehículo itinerante, las personas ya pueden sacarse o renovar sus DNI y sus pasaportes en su mismo pueblo sin tener que desplazarse a las ciudades con oficinas físicas, como ocurría hasta ahora".

Tras animar a los municipios que aún no lo han solicitado a que "contacten con la Policía o con las Subdelegaciones del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos", la delegada del Gobierno ha lamentado que ayuntamientos gestionados por EH Bildu "priven por prejuicios políticos a la ciudadanía de este servicio ofrecido por la Policía Nacional que beneficia de forma sustancial a muchos vascos, sobre todo a aquellos con dificultades para desplazarse".

En ese sentido, Garmendia ha incidido en que la acogida y el funcionamiento han resultado ser muy positivos, a pesar de las "reticencias" mostradas por algunos ayuntamientos para solicitar que el vehículo acuda a sus poblaciones.

Estas reticencias, ha proseguido, se han dado sobre todo en Gipuzkoa, donde EH Bildu gobierna en más de 50 municipios del territorio, por lo que la delegada del Gobierno ha lamentado que alcaldes y alcaldesas de EH Bildu "priven a sus ciudadanos de este servicio" ofrecido de la Policía Nacional ya que, a su juicio, "el servicio público debe estar por encima de los prejuicios políticos sin fundamento", ha destacado Marisol Garmendia.

De hecho, ha subrayado, solo dos de los municipios gestionados por EH Bildu (Arrasate y Tolosa) han solicitado hasta la fecha disponer del servicio ofrecido por el VIDOC.

La delegada ha celebrado que hasta la fecha "numerosas localidades de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa hayan solicitado el desplazamiento de la VIDOC que, a través de las citas concertadas a través de sus respectivos ayuntamientos, han tramitado la nada desdeñable cantidad de 9.432 documentos entre DNI y pasaportes".

En total, han sido más de 260 salidas de los tres vehículos habilitados, uno por cada territorio, teniendo en cuenta que muchos municipios optan por repetir la visita del VIDOC para satisfacer la alta demanda de sus vecinos.

DATOS POR TERRITORIOS Por territorios, en Bizkaia, el primero donde el 8 de abril de 2025 se puso en marcha el Vehículo Integral en Ermua, el servicio ha pasado ya por 40 localidades y hay otras 10 con visitas concertadas o en vías de concertación. Seis de ellas tienen, además, programadas una visita mensual para atender las necesidades de sus vecinos. Hasta la fecha, el VIDOC ha tramitado 3.500 DNI y 1.382 pasaportes.

En Gipuzkoa, la Policía Nacional ha visitado 10 localidades desde su debut en Zumarraga en noviembre de 2025. Por el momento hay otros dos municipios (Soraluze y Tolosa) a la espera de cuadrar fechas para sumarse a esta lista. El balance hasta ahora es de 62 salidas, contando las repeticiones, y la expedición de 1.714 DNI y 650 pasaportes.

En Álava, el VIDOC se puso en marcha en octubre en Iruña de Oca. Desde entonces, el Vehículo Integral de Documentación ha prestado su servicio en 27 municipios, en los que ha completado un total de 90 visitas. De aquí al final de año hay previstas otros 64 desplazamientos a 14 localidades. Por el momento, la Policía Nacional ha expedido en este territorio 1.667 DNI y 519 pasaportes.