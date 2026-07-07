Una veintena de personas en desempleo participan en la nueva Lanzadera de Empleo de Vitoria-Gasteiz

Las 19 personas participantes en la nueva Lanzadera de Empleo de Vitoria-Gasteiz cuentan con diferentes niveles formativos - DFA

VITORIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva Lanzadera de Empleo de Vitoria-Gasteiz ha comenzado a funcionar con la participación de 19 alaveses en situación de desempleo que, con la ayuda y la orientación de técnicos especializados, reactivarán en los próximos meses su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas y herramientas digitales adaptadas a las demandas del mercado laboral actual.

Todavía quedan plazas libres y las personas en situación de desempleo interesadas en participar en este programa, que ofrece una tasa media de inserción laboral del 60%, pueden realizar su inscripción, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

La diputada de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, ha destacado que los resultados de las diez ediciones de este programa demuestran que "funciona y ofrece unas tasas de inserción laboral superiores a otras políticas activas de empleo".

Las 19 personas participantes en la nueva Lanzadera de Empleo de Vitoria-Gasteiz cuentan con diferentes niveles formativos desde estudios básicos, pasando por Bachillerato y Formación Profesional hasta estudios universitarios.

Algunas buscan su primer puesto de trabajo y otras persiguen una oportunidad laboral en diferentes sectores: comercio, logística, marketing, recursos humanos o sociosanitario, entre otros.

El proyecto Lanzaderas de Empleo Tiene como objetivo ayudar a personas en desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas y herramientas digitales acordes a las necesidades del mercado laboral actual, que demanda una transformación digital de todos los sectores profesionales.

El funcionamiento es mixto con sesiones presenciales en el Centro Municipal Ignacio Ellacuría - cedido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz- y sesiones virtuales.

La nueva Lanzadera de Empleo de Vitoria-Gasteiz operará hasta el mes de octubre de 2026 en horario de mañana. Las personas participantes contarán con la orientación de especialistas de la Fundación Santa María la Real para mejorar su empleabilidad y seguirán así un calendario de actividades.

De esa forma, participarán en dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan integral de prospección laboral y focalizar su objetivo profesional; programas para actualizar su currículum; ensayo de entrevistas de trabajo para ganar confianza y seguridad en los procesos de selección; refuerzo de competencias transversales y habilidades digitales; y mapas de empleabilidad y contacto con empresas.