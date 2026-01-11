'Venezolanos en Bilbao-Bizkaia' asegura que la captura de Maduro "va a desembocar en una apertura democrática"

Venezolanos asisten al encuentro organizado en Bilbao para celebrar la captura de Nicolás Maduro - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador y fundador de 'Venezolanos en Bilbao-Bizkaia', Pedro Gil, se ha mostrado convencido de que la captura del hasta ahora presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, "va a desembocar en una apertura democrática" en el país sudamericano.

Pedro Gil ha realizado estas declaraciones en el marco del encuentro que la Plataforma 'Venezolanos en Bilbao-Bizkaia' ha organizado este domingo en la capital vizcaína un encuentro para celebrar la captura por EEUU de Nicolás Maduro, después de que el fin de semana pasado saliera a las calles para festejar que "la dictadura tenga sus días contados" en su país.

Desde las 17.00 hasta las 23.00 horas, la plataforma ha citado a todos los venezolanos que quieran sumarse a la celebración "familiar" en la Sala Santana de Bilbao, con música en vivo. Más de 10.000 venezolanos residen en Bizkaia y unos 25.000 en toda la Comunidad Autónoma Vasca.

Al inicio del acto, Gil ha tomado la palabra desde la tarima y ha agradecido a todos los asistentes su presencia, tras lo que les ha invitado a levantar sus banderas de Venezuela y ha pronunciado unas breves palabras.

En declaraciones a los medios, Pedro Gil ha reiterado lo expresado, que este domingo "hay nuevamente en las calles venezolanos de diferentes partes del mundo" para celebrar la captura de Maduro y se ha convocado también una vigilia para pedir "por la liberación de todos los presos políticos que todavía continúan en Venezuela". Por ello, ha explicado que la reivindicación en la fiesta de Bilbao es "seguir pidiendo la liberación total de todos los presos políticos".

Según ha señalado, los venezolanos exiliados que han sufrido "la secuela del régimen" de Nicolás Maduro están satisfechos con la operación militar estadounidense de la madrugada del pasado día 3 en la que se capturó y detuvo al presidente de Venezuela y a su mujer, Cilia Flores, y ha asegurado que lo ven "como una alternativa para un cambio en Venezuela".

Además, ha indicado que están "elevando" su voz para que "se respeten las elecciones del 28 de julio donde Edmundo González fue electo presidente". "Esas son las principales reivindicaciones que estamos haciendo hoy y en diferentes ciudades", ha remarcado.

En relación a Delcy Rodríguez, que ha asumido la presidencia interina de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha dicho que es la encargada de "desmantelar el propio régimen, pero desde dentro, para poder hacerlo de una forma pacífica".

Gil ha dicho que ven la designación de Delcy Rodríguez, "la que principalmente ha colaborado con Estados Unidos, la que se presume que llamó a los Estados Unidos para que capturaran a Nicolás Maduro", como uno de los "pasos necesarios para poder pacificar el país, para poder abrir las cárceles y para que se abran vías democráticas y de convivencia en Venezuela". "Son decisiones difíciles las tiene que tomar hoy Delcy Rodríguez", ha reconocido.

Por otro lado, ha señalado que la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se reunirá la próxima semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca y ha asegurado que los venezolanos están "tranquilos" porque saben que todo lo ocurrido "va a desembocar en una apertura democrática".

"Estamos confiados en que tanto María Corina como Edmundo González van a poder ser partícipes de esta apertura democrática para Venezuela. Es solo cuestión de tiempo y ser pacientes, hemos esperado 26 años y hemos soportado 13 años de régimen de Nicolás Maduro, así que una transición puede ser compleja pero estamos apoyándola", ha concluido.

Al acto inicial han acudido decenas de personas, ataviadas con símbolos, ropas, gorras y motivos de la bandera de Venezuela, y durante la tarde se han ido sumando más. Pasadas las 18.00 horas distintos artistas han aportado su música, desde una 'vic band' hasta pinchadiscos. Está previsto que la fiesta se alargue hasta las 23.00 horas.

PARTIDO POPULAR

Al encuentro han acudido representantes del Partido Popular, entre ellos el portavoz del PP en Durango y vicesecretario del PP Vasco, Carlos García, quien ha asegurado que "los venezolanos en el País Vasco y la sociedad vasca en su inmensa mayoría celebra la caída de Maduro" y ha criticado a "los miserables que han hecho concentraciones para apoyar a Maduro y para protestar por su sin un solo venezolano".

Tras asegurar que "los venezolanos de toda España y los millones de venezolanos que han tenido que huir e esa dictadura de sátrapas y miserables, de su miseria y de su persecución política, celebran, como celebramos hoy aquí, la caída de ese dictador y de ese sátrapa de Maduro", García ha dicho que "muy pronto vamos a celebrar que caiga todo su régimen y que adquiera el poder quien realmente ha ganado las elecciones".

"Eso es respetar la democracia, y quienes no respetan la democracia se les llama por sus nombres, que son totalitarios, en Euskadi, en España, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en cualquier otro lugar del mundo", ha añadido, para concluir al grito de "viva Venezuela libre y fuera Maduro".