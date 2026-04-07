La venta de turismos usados en Euskadi cae un 2,2% en marzo y la de furgonetas crece un 1%

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BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados en Euskadi ha registrado una caída del 1,6% el pasado mes de marzo en relación al mismo mes de 2025, debido al descenso en el número de turismos transferidos, del 2,2%, ya que el de furgonetas se ha incrementado un 1%, según los datos hechos públicos este martes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En concreto, el mes pasado se han vendido en Euskadi 7.982 vehículos de segunda mano, un 1,6% menos que hace un año, frente al incremento del 4,8% anotado en la media estatal.

La mayoría de las operaciones, un total de 6.568, corresponde a turismos, que han registrado un descenso del 2,2% en las ventas, mientras que la media estatal subió un 5,5%. Además, se han vendido otros 1.414 comerciales ligeros, lo que supone un ascenso del 1%, una décima más que la media estatal.

Entre los territorios vascos, Gipuzkoa ha cerrado marzo con una caída en la venta de vehículos usados del 11,1% (con tasas de -11,4% en turismos y del -9,8% en furgonetas). Por contra, en Bizkaia este indicador ha subido un 3,7% (con tasas de +5% en turismos y -2,6% en furgonetas) y Álava un 3% (con tasas de -4,1% en turismos y +38,9% en furgonetas).

EN EL PRIMER TRIMESTRE

De este modo, a lo largo del primer trimestre del año, se ha contabilizado en Euskadi un total de 21.882 ventas de vehículos de ocasión, un 6,7% menos que en 2025, frente al incremento del 0,4% en la media del conjunto de comunidades.

Los turismos, con 18.119 transferencias, bajan sus ventas un 7,3%. Por su parte, las 3.763 furgonetas vendidas suponen un descenso del 3,6%.

Los tres territorios vascos registran en el primer trimestre descensos en las ventas de vehículos usados, que en Gipuzkoa alcanza el 13,4% (con caídas del 13,6% en turismos y del 12,7% en furgonetas), en Bizkaia el 3,7% (con tasas de -3,6% en turismos y -4,7% en furgonetas) y en Álava el 1,3% (con un descenso del 5,7% en turismos pero un aumento del 20,2% para las furgonetas).

Desde Ancove han criticado "la incertidumbre legal derivada, primero, de la tardanza en aprobar el Plan Auto+, que ha de sustituir al Moves III en las ayudas a la compra de unidades electrificadas, pero, también, la falta de noticias de un plan de achatarramiento, con ayudas a la motorización de combustión, como adelantó el Gobierno".

"Una incertidumbre que se agrava con la escalada en los precios de los combustibles por el conflicto en el estrecho de Ormuz", ha advertido su presidente, Eric Iglesias, que ha valorado las ayudas aprobadas desde el Ejecutivo para reducir la subida, aunque considera que se trata de una "medida muy limitada".