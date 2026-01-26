Las VI Jornadas 'Mujeres en Bizkaia' abordarán en febrero casos de éxito en gestión, ciencia, cultura y educación

Archivo - Anterior edición de Jornadas 'Mujeres en Bizkaia'. - MARIELI OVIEDO/JORNADAS 'MUJERES EN BIZKAIA'

BILBAO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas 'Mujeres en Bizkaia' celebrarán durante el próximo mes de febrero su sexta edición, organizada por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, con la colaboración de las Juntas Generales de Bizkaia, en la que se analizarán "los retos y oportunidades de las mujeres vizcaínas" con casos de éxito en los ámbitos de la gestión, ciencia, cultura y educación.

Según han recordado sus organizadores, este programa tiene como objetivo "promover los valores de igualdad entre hombres y mujeres a través de los testimonios de mujeres con carreras de éxito en diversos ámbitos".

La edición de este año lleva por título 'Frente al espejo social: Brillantes y Visibilizadas', un tratamiento monográfico que expondrá las voces de mujeres con trayectorias profesionales en los ámbitos de la alta gestión, la diplomacia, la ciencia, la cultura y la educación.

El programa se celebrará todos los martes de febrero a las 18.00 horas en la sala de conferencias de la sede de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

El ciclo cuenta con la coordinación general de la historiadora y profesora emérita de la Universidad de Deusto y Amiga de Número de la RSBAP Begoña Cava y servirá, en palabras de sus organizadores, "para analizar la problemática de la mujer y su rol en la sociedad actual". "El objetivo es visibilizar a las mujeres, mostrar evidencias sobre su progreso y poner sobre la mesa los desafíos y retos pendientes en 2026", han avanzado.

El programa comenzará el martes 3 con una mesa que lleva por título 'Roles de liderazgo y decisión: de la diplomacia a la alta gestión' y que contará con Laura Abasolo, exdirectora de Finanzas y Control de Telefónica y miembro del Patronato de la Fundación Lealtad; Leire Barayazarra, directora de Sistemas de Gestión de Excelencia Operacional de Arania; Maider Makua, directora general del Departamento de Asuntos Europeos y directora del Departamento de las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior; y Leire Zarraga, directora de Capital Humano en Ormazabal para las unidades de negocio de Europa Central y América.

El día 10 se celebrará la mesa 'Mujeres y científicas. La ciencia como motor de progreso', con Eva Caballero, directora del programa 'La mecánica del caracol' de Radio Euskadi; Aitziber López Cortajarena, directora científica en el Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales; Helena Matute, directora de Laboratorio de Psicología Experimental (Labpsico); y Ana Mª Zubiaga, presidenta de Jakiunde.

Para la jornada del 17 se ha programado una mesa sobre 'Mujer, educación y valores. Mensajes y fortalezas', en la que intervendrán la escritora Leire Bilbao Barruetabeña; la directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas del Gobierno Vasco, Ana López Asensio; la responsable del Departamento Deusto Family Psych Ana Martínez Pampliega; y la decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Bizkaia, Begoña Rueda.

La última mesa será el martes 24 y abordará 'La inspiración de la cultura. Mujer y transformación cultural'. Para ello, contará con la directora del Festival Musika Música de Bilbao Gau Zuria, Begoña Escribano, la directora de la sala Rekalde-Ondare, Alicia Fernández, la guionista y directora Lara Izagirre, y la artista Rut Olabarri. La clausura de la jornada correrá a cargo de la soprano lírica Larraitz Navas.