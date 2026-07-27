La VI procesión náutica de la Amatxu de Begoña se celebrará el día 14 y partirá a las seis de la tarde de Santurtzi

Archivo - Procesión naútica de la Amatxu de Begoña "desde Santurce a Bilbao" - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La VI procesión náutica de la amatxu de Begoña será el 14 de agosto por la tarde y, en concreto, partirá a las 18.00 horas de Santurtzi para llegar a las 19.45 horas a la capital vizcaína, según ha informado la Cofradía de Begoña.

En un comunicado, ha señalado que esta Procesión Náutica 2026, institucionalizada el 14 de agosto, víspera de la festividad de la Asunción, se celebrará por la tarde, ya que su horario varía para adaptarse a las mareas.

La Cofradía de Begoña ha contratado seis embarcaciones, dos más que en 2025, que, junto a la que porta a la Virgen, suman 350 pasajeros. El precio de los pasajes es de 12 euros e incluye la pañoleta conmemorativa, que se repartirán, en principio, el lunes 27 y martes 28 de julio y el lunes 3 y martes 4 de febrero, de 17.00 a 19.30 horas, en la sede de la Cofradía (Virgen de Begoña 10, bajo).

Según ha señalado, aunque todas las plazas están ya reservadas, se recomienda llamar a la Cofradía (944167309) y apuntarse en lista de espera, ya que suele haber bajas.

Además, la Cofradía ha hecho un llamamiento público a la participación de embarcaciones particulares y ha animado a inscribirse con antelación llamando a la Cofradía para recibir el obsequio de una banderola de tres metros con la imagen de la Amatxu para colocarla a bordo.

Finalmente, ha animado a quienes participen en la Procesión o la vean desde las orillas a vestir con camisa, blusa o camiseta blanca y pantalón o falda azul marinos, que son los colores típicos marineros y los colores tradicionales de la Virgen María.