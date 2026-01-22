Torres advierte de que el derecho a decidir puede hacer "encallar" la negociación de un nuevo Estatuto

BILBAO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, ha afirmado que el derecho a decidir es "escollo principal" en las conversaciones que mantienen el PNV, EH Bildu y el PSE-EE para tratar de llegar a un acuerdo para un nuevo Estatuto. Según ha asegurado, es una "línea roja" que los socialistas no van a "cruzar", y que podría llevar a que la negociación "encalle".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Torres ha recordado que los socialistas siempre han estado sentados en la mesa para tratar el tema de la actualización estatutaria y "nunca se ha levantado" de ella.

"Siempre ha puesto encima de la mesa cómo se puede llegar a un acuerdo. El problema no está en el Partido Socialista, sino en intentar que en ese nuevo estatus haya algo en lo que nosotros tenemos una línea roja y en el que no vamos a ser capaces de avanzar", ha indicado, para citar "el derecho de autodeterminación".

El consejero vasco ha advertido que, "si el nuevo estatus pretende mejorar ese Estatuto", en el que cree que se está de acuerdo en el 95%, pero "se pone encima de la mesa esas líneas rojas", el debate "va a volver a encallar".

"Por tanto, yo creo que tenemos que tener un poco alturas de miras para que ese nuevo Estatuto de Autonomía recoja todos los avances que ha habido durante los últimos 40 años que no están reflejados en el Estatuto anterior", ha añadido.

Mikel Torres ha insistido en que las cuestiones que les dividen no pueden impedir aprobar ese nuevo Estatuto que "toda la ciudadanía vasca está esperando". "Tenemos que tener un poco altura de miras e ir a lo importante, no ir a lo que nos separa", ha destacado.

En este sentido, ha reiterado que el derecho a decidir es "uno de los principales escollos", y seguramente el que "les separa", aunque no ha querido hacer más precisiones porque las conversaciones a tres que se mantienen son discretas.

"Pero si es verdad que es uno de los escollos y para nosotros un impedimento. Y yo creo que también es uno de los escollos en los que el PNV y EH Bildu también pueden tener sus diferencias de interpretación", ha manifestado.

En todo caso, ha asegurado que los socialistas tienen predisposición para avanzar, pero tienen "unas líneas rojas" que no están "dispuestos a cruzar".